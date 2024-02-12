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Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова - РИА Новости, 12.02.2024
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Наука
 
11:36 12.02.2024 (обновлено: 11:41 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/putin-1926807114.html
Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова
Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова - РИА Новости, 12.02.2024
Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:36
2024-02-12T11:41
наука
россия
владимир путин
иван дедов
российская академия наук
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова, отметив его неоспоримый авторитет выдающегося ученого и наставника, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля. "Уважаемый Иван Иванович! Примите поздравления с Днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким, неоспоримым авторитетом как выдающийся учёный, талантливый организатор и наставник, как создатель и бессменный руководитель уникальной, всемирно известной школы клинической эндокринологии", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что во многом благодаря научным исследованиям и инновационным разработкам академика были достигнуты успехи в диагностике и лечении серьёзных заболеваний. Российский лидер также отметил личный вклад Ивана Дедова в развитие лучших традиций отечественного здравоохранения. Президент пожелал ему реализации намеченных планов и всего самого доброго.
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россия, владимир путин, иван дедов, российская академия наук
Наука, Россия, Владимир Путин, Иван Дедов, Российская академия наук
Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова

Путин отметил неоспоримый авторитет ученого и наставника академика РАН Дедова

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИван Дедов
Иван Дедов - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Иван Дедов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова, отметив его неоспоримый авторитет выдающегося ученого и наставника, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемый Иван Иванович! Примите поздравления с Днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким, неоспоримым авторитетом как выдающийся учёный, талантливый организатор и наставник, как создатель и бессменный руководитель уникальной, всемирно известной школы клинической эндокринологии", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что во многом благодаря научным исследованиям и инновационным разработкам академика были достигнуты успехи в диагностике и лечении серьёзных заболеваний. Российский лидер также отметил личный вклад Ивана Дедова в развитие лучших традиций отечественного здравоохранения. Президент пожелал ему реализации намеченных планов и всего самого доброго.
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НаукаРоссияВладимир ПутинИван ДедовРоссийская академия наук
 
 
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