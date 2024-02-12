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Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова
Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова - РИА Новости, 12.02.2024
Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:36
2024-02-12T11:36
2024-02-12T11:41
наука
россия
владимир путин
иван дедов
российская академия наук
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова, отметив его неоспоримый авторитет выдающегося ученого и наставника, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля. "Уважаемый Иван Иванович! Примите поздравления с Днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким, неоспоримым авторитетом как выдающийся учёный, талантливый организатор и наставник, как создатель и бессменный руководитель уникальной, всемирно известной школы клинической эндокринологии", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что во многом благодаря научным исследованиям и инновационным разработкам академика были достигнуты успехи в диагностике и лечении серьёзных заболеваний. Российский лидер также отметил личный вклад Ивана Дедова в развитие лучших традиций отечественного здравоохранения. Президент пожелал ему реализации намеченных планов и всего самого доброго.
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россия, владимир путин, иван дедов, российская академия наук
Наука, Россия, Владимир Путин, Иван Дедов, Российская академия наук
Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова
Путин отметил неоспоримый авторитет ученого и наставника академика РАН Дедова