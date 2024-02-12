https://ria.ru/20240212/primore-1926809577.html

Туристы из Китая начали активно посещать Приморье

Туристы из Китая начали активно посещать Приморье - РИА Новости, 12.02.2024

Туристы из Китая начали активно посещать Приморье

В 2023 году в Приморье въехало 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:36

2024-02-12T13:36

2024-02-12T13:36

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

китай

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895779909_0:64:3163:1843_1920x0_80_0_0_2379415f75ada6ae7145f4ca21cce0e7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. В 2023 году в Приморье въехало 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство по туризму. "Общий турпоток из Китая по итогам 2023 года – а это 129,5 тысяч гостей – почти в 100 раз превысил статистику 2022 года, когда Приморье посетило чуть более 1200 граждан КНР. Но до показателей 2019 года, когда в край по делам бизнеса, частным приглашениям и в качестве обычных туристов прибыло 370,7 тысяч гостей из Китая, нам еще далеко", – говорится в сообщении. В агентстве отметили, что турпоток из КНР в регион начал восстанавливаться с февраля прошлого года, после снятия действовавших на протяжении трех лет пандемийных ограничений, а первые гости из Китая ехали в Приморье в рамках правительственных встреч, по делам бизнеса, по обычным и электронным визам. С сентября 2023 года для китайских граждан снова стали доступны поездки в Россию в рамках межправсоглашения между странами о безвизовых поездках в составе туристических групп. "За этот небольшой период 12 приморских компаний-операторов приняли 1296 групп или в численном выражении 25,8 тысяч человек. Здесь Приморье обогнало Москву (около 9,5 тысячи человек) и Амурскую область (8,4 тысячи человек)", – отмечается в сообщении. В текущем году регион продолжит работу по увеличению турпотока из КНР: участие в отраслевых выставках, расширение авиасообщения с городами КНР, привлечение новых китайских авиаперевозчиков, а также продвижение туристического потенциала Приморья через организацию пресс-туров для журналистов и блогеров Поднебесной, заключили в агентстве.

https://ria.ru/20240209/festival-1926488986.html

китай

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, китай, приморский край