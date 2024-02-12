Рейтинг@Mail.ru
Туристы из Китая начали активно посещать Приморье - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:36 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/primore-1926809577.html
Туристы из Китая начали активно посещать Приморье
Туристы из Китая начали активно посещать Приморье - РИА Новости, 12.02.2024
Туристы из Китая начали активно посещать Приморье
В 2023 году в Приморье въехало 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:36
2024-02-12T13:36
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
китай
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895779909_0:64:3163:1843_1920x0_80_0_0_2379415f75ada6ae7145f4ca21cce0e7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. В 2023 году в Приморье въехало 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство по туризму. "Общий турпоток из Китая по итогам 2023 года – а это 129,5 тысяч гостей – почти в 100 раз превысил статистику 2022 года, когда Приморье посетило чуть более 1200 граждан КНР. Но до показателей 2019 года, когда в край по делам бизнеса, частным приглашениям и в качестве обычных туристов прибыло 370,7 тысяч гостей из Китая, нам еще далеко", – говорится в сообщении. В агентстве отметили, что турпоток из КНР в регион начал восстанавливаться с февраля прошлого года, после снятия действовавших на протяжении трех лет пандемийных ограничений, а первые гости из Китая ехали в Приморье в рамках правительственных встреч, по делам бизнеса, по обычным и электронным визам. С сентября 2023 года для китайских граждан снова стали доступны поездки в Россию в рамках межправсоглашения между странами о безвизовых поездках в составе туристических групп. "За этот небольшой период 12 приморских компаний-операторов приняли 1296 групп или в численном выражении 25,8 тысяч человек. Здесь Приморье обогнало Москву (около 9,5 тысячи человек) и Амурскую область (8,4 тысячи человек)", – отмечается в сообщении. В текущем году регион продолжит работу по увеличению турпотока из КНР: участие в отраслевых выставках, расширение авиасообщения с городами КНР, привлечение новых китайских авиаперевозчиков, а также продвижение туристического потенциала Приморья через организацию пресс-туров для журналистов и блогеров Поднебесной, заключили в агентстве.
https://ria.ru/20240209/festival-1926488986.html
китай
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895779909_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bba14f92d5f23bb44e8d898f5fbc2e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, китай, приморский край
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Китай, Приморский край
Туристы из Китая начали активно посещать Приморье

Приморье в 2023 году посетили почти 130 тысяч туристов из Китая

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтдых горожан на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Отдых горожан на набережной Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. В 2023 году в Приморье въехало 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство по туризму.
"Общий турпоток из Китая по итогам 2023 года – а это 129,5 тысяч гостей – почти в 100 раз превысил статистику 2022 года, когда Приморье посетило чуть более 1200 граждан КНР. Но до показателей 2019 года, когда в край по делам бизнеса, частным приглашениям и в качестве обычных туристов прибыло 370,7 тысяч гостей из Китая, нам еще далеко", – говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что турпоток из КНР в регион начал восстанавливаться с февраля прошлого года, после снятия действовавших на протяжении трех лет пандемийных ограничений, а первые гости из Китая ехали в Приморье в рамках правительственных встреч, по делам бизнеса, по обычным и электронным визам. С сентября 2023 года для китайских граждан снова стали доступны поездки в Россию в рамках межправсоглашения между странами о безвизовых поездках в составе туристических групп.
"За этот небольшой период 12 приморских компаний-операторов приняли 1296 групп или в численном выражении 25,8 тысяч человек. Здесь Приморье обогнало Москву (около 9,5 тысячи человек) и Амурскую область (8,4 тысячи человек)", – отмечается в сообщении.
В текущем году регион продолжит работу по увеличению турпотока из КНР: участие в отраслевых выставках, расширение авиасообщения с городами КНР, привлечение новых китайских авиаперевозчиков, а также продвижение туристического потенциала Приморья через организацию пресс-туров для журналистов и блогеров Поднебесной, заключили в агентстве.
Посетительница фотографирует инсталляции на фестивале Китайский Новый год в Москве в Москве. 9 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Москве открыли фестиваль "Китайский новый год"
9 февраля, 18:44
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКитайПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала