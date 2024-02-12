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Глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к новой пандемии - РИА Новости, 12.02.2024
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16:20 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/pandemiya-1926888966.html
Глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к новой пандемии
Глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к новой пандемии - РИА Новости, 12.02.2024
Глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к новой пандемии
Уроки коронавируса могут быть забыты, потому что внимание мира сосредоточено на других кризисах, человечество не готово к новой пандемии, заявил глава Всемирной РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:20
2024-02-12T16:20
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уроки коронавируса могут быть забыты, потому что внимание мира сосредоточено на других кризисах, человечество не готово к новой пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Болезненные уроки, которые мы извлекли (из пандемии COVID-19 - ред.), рискуют быть забытыми, поскольку внимание переключается на многие другие кризисы, с которыми сталкивается наш мир", - сказал глава ВОЗ на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция проводилась в социальной сети X. По словам Гебрейесуса, если мир не усвоит уроки, то в следующий раз придется "дорого заплатить". Он подчеркнул, что вопрос стоит не в том, разразится ли новая пандемия, а в том, когда это случится. Глава ВОЗ отметил, что новая пандемия может быть вызвана вирусом гриппа, новым коронавирусом или новым патогеном. "При нынешнем положении дел мир не готов к следующей болезни X и следующей пандемии. Если бы это произошло завтра, то мир столкнулся бы со многими из тех же проблем, с которыми мы столкнулись в случае с COVID-19", - считает Гебрейесус. Глава ВОЗ призвал страны преодолеть разногласия, проявившиеся в ходе консультаций по поводу разработки международного соглашения о подготовке к пандемиям. На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.
https://ria.ru/20240208/akademiya-1925049792.html
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в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
Глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к новой пандемии

ВОЗ: уроки COVID-19 могут быть забыты, человечество не готово к новой пандемии

© FABRICE COFFRINIГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
© FABRICE COFFRINI
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уроки коронавируса могут быть забыты, потому что внимание мира сосредоточено на других кризисах, человечество не готово к новой пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Болезненные уроки, которые мы извлекли (из пандемии COVID-19 - ред.), рискуют быть забытыми, поскольку внимание переключается на многие другие кризисы, с которыми сталкивается наш мир", - сказал глава ВОЗ на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция проводилась в социальной сети X.
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По словам Гебрейесуса, если мир не усвоит уроки, то в следующий раз придется "дорого заплатить". Он подчеркнул, что вопрос стоит не в том, разразится ли новая пандемия, а в том, когда это случится. Глава ВОЗ отметил, что новая пандемия может быть вызвана вирусом гриппа, новым коронавирусом или новым патогеном.
"При нынешнем положении дел мир не готов к следующей болезни X и следующей пандемии. Если бы это произошло завтра, то мир столкнулся бы со многими из тех же проблем, с которыми мы столкнулись в случае с COVID-19", - считает Гебрейесус. Глава ВОЗ призвал страны преодолеть разногласия, проявившиеся в ходе консультаций по поводу разработки международного соглашения о подготовке к пандемиям.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.
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