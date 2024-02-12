https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926901433.html

Молдавия при Санду оказалась в состоянии "предкомы", заявил оппозиционер

Молдавия при Санду оказалась в состоянии "предкомы", заявил оппозиционер - РИА Новости, 12.02.2024

Молдавия при Санду оказалась в состоянии "предкомы", заявил оппозиционер

Председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор полагает, что страна при нынешнем руководстве оказалась в состоянии "предкомы". РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:58

2024-02-12T16:58

2024-02-12T16:58

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор полагает, что страна при нынешнем руководстве оказалась в состоянии "предкомы". "Если сегодня оценить ситуацию, в которой находится республика Молдова, это действительно ситуация предкомы", - заявил Шор на встрече с вице-спикером Совфеда РФ Константином Косачевым. Он полагает, что нынешний "прозападный режим" в стране пришел к власти обманным путем, пообещав гражданам жизнь "как в Германии". "По прошествии по сути трех лет их власти мы видим, что ситуация стала в разы хуже. Это и есть точное название, когда власть обманывает", - отметил молдавский оппозиционер. По его словам, сейчас Молдова "находится в страшном экономическом, социальном и инфраструктурном упадке". Положение в сфере демографии он оценил как "катастрофическое". "(За - ред.) три года проевропейские власти, тотально поддерживающиеся западными странами, превратили Молдову в тоталитарный режим, то есть по сути это полицейское государство в худшем выражении этого слова. Потому что выборы производят таким образом, чтобы могли победить только те кандидаты, которые удобны, лояльны или выставлены властью", - добавил Шор.

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, константин косачев, россия, совет федерации рф, майя санду