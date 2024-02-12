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"На грани выживания". Оппозиция в Молдавии рассказала об экономике страны
"На грани выживания". Оппозиция в Молдавии рассказала об экономике страны - РИА Новости, 12.02.2024
"На грани выживания". Оппозиция в Молдавии рассказала об экономике страны
Молдавия находится в страшном экономическом и социальном положении, ее граждане по сути живут на грани выживания, заявил председатель оппозиционной молдавской... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:08
2024-02-12T16:08
2024-02-12T16:08
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Молдавия находится в страшном экономическом и социальном положении, ее граждане по сути живут на грани выживания, заявил председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор. "Молдавия находится в страшном экономическом, социальном, инфраструктурном, демографическом положении… Проевропейские власти, которых тотально поддерживают западные страны, превратили Молдавию в тоталитарный режим. По сути, это полицейское государство в худшем выражении этого слова", — сказал Шор на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Он добавил, что "сегодня молдаване живут по сути на грани выживания". "Реальная поддержка действующей власти - ниже 15%. В этой ситуации народ вынужден терпеть те издевательства и испытания, которые производит власть над своим собственным народом. Мы четко понимаем, что задача действующего режима по указанию своих хозяев — обанкротить Молдавию, довести до демографического кризиса", — добавил Шор. Политик подчеркнул, что на данный момент позиция к отношениям с Россией, ЕвразЭС обманутым путем искажена. "Вся западная пропаганда последние три года работала на то, чтобы рассказать, как здесь плохо и как там хорошо. Задача моя и моей команды — рассказать людям правду и показать, что сотрудничество, дружба и отношения с нашим историческим другом, партнером являются единственным способом выйти из того коллапса и кризисной ситуации, в которую нас вверг действующий молдавский прозападный режим", — заключил он.
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россия, молдавия, илан шор, евразийский экономический союз, в мире, константин косачев
Россия, Молдавия, Илан Шор, Евразийский экономический союз, В мире, Константин Косачев
"На грани выживания". Оппозиция в Молдавии рассказала об экономике страны
Шор: население Молдавии существует на грани выживания