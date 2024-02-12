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Сжегший Коран житель Волгограда заявил, что не думал о последствиях - РИА Новости, 12.02.2024
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14:52 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/koran-1926859985.html
Сжегший Коран житель Волгограда заявил, что не думал о последствиях
Сжегший Коран житель Волгограда заявил, что не думал о последствиях - РИА Новости, 12.02.2024
Сжегший Коран житель Волгограда заявил, что не думал о последствиях
Никита Журавель в суде рассказал, что, сжигая Коран, о последствиях не думал, им двигало лишь желание подзаработать, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:52
2024-02-12T14:52
волгоград
грозный
происшествия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 12 фев - РИА Новости. Никита Журавель в суде рассказал, что, сжигая Коран, о последствиях не думал, им двигало лишь желание подзаработать, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного. "Я 4 мая 2023 года сжег Коран и снял это на мобильный телефон. Отправил снятое видео пользователю мессенджера Telegram с ником "//". После сожжения я завернул остатки Корана в футболку и выкинул позже в мусорный бак. Я не думал о последствиях и не задумывался, с какой целью это делается. Я это сделал с целью получения материальных средств", - сказал Журавель в ходе допроса. Отвечая на вопросы сторон, Журавель рассказал, что с заказчиком лично знаком не был, общался с ним с конца февраля 2023 года в чате Telegram-канала, контакт был установлен в ходе просмотра новостных пабликов на тему спецоперации на Украине - к СВО у него негативное отношение. Переходя на "более глубокое сотрудничество", Журавель по заданию заказчика снимал передвижение спецтехники в Волгограде, написал краской "Осторожно, сегодня убийца в городе" на стене под мостом и расклеивал листовки на тему эвакуации населения. Коран он купил на собственные деньги, позже ему перевели 800 рублей - других денег не получал, думая, по собственному признанию, что вознаграждение будет "в конце сотрудничества". На заседании суда присутствовали родители Журавеля, которые от комментариев журналистам всегда отказываются. Следующее судебное заседание запланировано на 20 февраля, в этот день, как планируется, начнутся прения сторон. На предыдущих заседаниях были опрошены свидетели по делу Журавеля, которыми выступают 13 имамов мечетей Грозного. В своих выступлениях они единодушно называли акт сожжения Журавелем Коран "вопиющим оскорблением", нанесшим им "глубокий моральный ущерб". Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html
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https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html
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волгоград, грозный, происшествия, чеченская республика (чечня)
Волгоград, Грозный, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Сжегший Коран житель Волгограда заявил, что не думал о последствиях

Сжегший Коран Журавель на суде заявил, что сделал это, чтобы подзаработать

© РИА Новости Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде
© РИА Новости
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 12 фев - РИА Новости. Никита Журавель в суде рассказал, что, сжигая Коран, о последствиях не думал, им двигало лишь желание подзаработать, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного.
"Я 4 мая 2023 года сжег Коран и снял это на мобильный телефон. Отправил снятое видео пользователю мессенджера Telegram с ником "//". После сожжения я завернул остатки Корана в футболку и выкинул позже в мусорный бак. Я не думал о последствиях и не задумывался, с какой целью это делается. Я это сделал с целью получения материальных средств", - сказал Журавель в ходе допроса.
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Отвечая на вопросы сторон, Журавель рассказал, что с заказчиком лично знаком не был, общался с ним с конца февраля 2023 года в чате Telegram-канала, контакт был установлен в ходе просмотра новостных пабликов на тему спецоперации на Украине - к СВО у него негативное отношение.
Переходя на "более глубокое сотрудничество", Журавель по заданию заказчика снимал передвижение спецтехники в Волгограде, написал краской "Осторожно, сегодня убийца в городе" на стене под мостом и расклеивал листовки на тему эвакуации населения. Коран он купил на собственные деньги, позже ему перевели 800 рублей - других денег не получал, думая, по собственному признанию, что вознаграждение будет "в конце сотрудничества".
На заседании суда присутствовали родители Журавеля, которые от комментариев журналистам всегда отказываются.
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Следующее судебное заседание запланировано на 20 февраля, в этот день, как планируется, начнутся прения сторон.
На предыдущих заседаниях были опрошены свидетели по делу Журавеля, которыми выступают 13 имамов мечетей Грозного. В своих выступлениях они единодушно называли акт сожжения Журавелем Коран "вопиющим оскорблением", нанесшим им "глубокий моральный ущерб".
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
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ВолгоградГрозныйПроисшествияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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