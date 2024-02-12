Джон Кирби станет помощником президента США, пишут СМИ
Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США и получит новую должность
© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полномочия Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США, будут расширены в Белом доме: он станет помощником президента, а также получит новую должность, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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"Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента", - заявил агентству чиновник.
По данным агентства, Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в целях национальной безопасности в различных ведомствах. Его выступления в зале для брифингов продолжатся, добавил источник.
"В рамках новой структуры он (Кирби) наймет небольшой штат сотрудников, которым будет поручено помогать ему синхронизировать послания администрации по вопросам национальной безопасности в дополнение к повседневной работе с прессой", - отметил агентству чиновник.
Ранее интернет-издание Axios со ссылкой на источники заявляло, что в Белом доме растет напряженность между двумя главными представителями президентской администрации, ответственными за взаимодействие с журналистами: пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби. По словам собеседников из Белого дома, пожелавших остаться неизвестными, публично Жан-Пьер и Кирби продолжают регулярно делить между собой подиум. Пресс-секретарь больше фокусируется на внутренней политике, а координатор по стратегическим коммуникациям - на международных вопросах.
Частично противоречия вызваны тем, сколько времени оба проводят ежедневно в общении с прессой. Хотя Кирби, ставший фаворитом президента США Джо Байдена, публично не заявлял о своих амбициях стать пресс-секретарем Белого дома, но в общении с коллегами уже обозначал такое желание. Жан-Пьер, в свою очередь, намерена сохранить за собой пост после возможного переизбрания Байдена на новый срок.
Между тем, напряженность между двумя представителями президентской администрации началась еще весной 2022 года после ухода с поста пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, на место которой и была назначена Жан-Пьер. Байден с самого начала дал понять, что ей предстоит работать в команде с Кирби, чем якобы вызвал разочарование Жан-Пьер.