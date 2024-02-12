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Джон Кирби станет помощником президента США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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02:10 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/kirbi-1926760889.html
Джон Кирби станет помощником президента США, пишут СМИ
Джон Кирби станет помощником президента США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Джон Кирби станет помощником президента США, пишут СМИ
Полномочия Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США, будут расширены в Белом доме: он станет помощником... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T02:10
2024-02-12T02:10
в мире
сша
джон кирби
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полномочия Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США, будут расширены в Белом доме: он станет помощником президента, а также получит новую должность, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента", - заявил агентству чиновник. По данным агентства, Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в целях национальной безопасности в различных ведомствах. Его выступления в зале для брифингов продолжатся, добавил источник. "В рамках новой структуры он (Кирби) наймет небольшой штат сотрудников, которым будет поручено помогать ему синхронизировать послания администрации по вопросам национальной безопасности в дополнение к повседневной работе с прессой", - отметил агентству чиновник. Ранее интернет-издание Axios со ссылкой на источники заявляло, что в Белом доме растет напряженность между двумя главными представителями президентской администрации, ответственными за взаимодействие с журналистами: пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби. По словам собеседников из Белого дома, пожелавших остаться неизвестными, публично Жан-Пьер и Кирби продолжают регулярно делить между собой подиум. Пресс-секретарь больше фокусируется на внутренней политике, а координатор по стратегическим коммуникациям - на международных вопросах. Частично противоречия вызваны тем, сколько времени оба проводят ежедневно в общении с прессой. Хотя Кирби, ставший фаворитом президента США Джо Байдена, публично не заявлял о своих амбициях стать пресс-секретарем Белого дома, но в общении с коллегами уже обозначал такое желание. Жан-Пьер, в свою очередь, намерена сохранить за собой пост после возможного переизбрания Байдена на новый срок. Между тем, напряженность между двумя представителями президентской администрации началась еще весной 2022 года после ухода с поста пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, на место которой и была назначена Жан-Пьер. Байден с самого начала дал понять, что ей предстоит работать в команде с Кирби, чем якобы вызвал разочарование Жан-Пьер.
https://ria.ru/20240130/kirbi-1924268782.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925803137.html
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в мире, сша, джон кирби
В мире, США, Джон Кирби
Джон Кирби станет помощником президента США, пишут СМИ

Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США и получит новую должность

© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полномочия Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США, будут расширены в Белом доме: он станет помощником президента, а также получит новую должность, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«
"Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента", - заявил агентству чиновник.
По данным агентства, Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в целях национальной безопасности в различных ведомствах. Его выступления в зале для брифингов продолжатся, добавил источник.
"В рамках новой структуры он (Кирби) наймет небольшой штат сотрудников, которым будет поручено помогать ему синхронизировать послания администрации по вопросам национальной безопасности в дополнение к повседневной работе с прессой", - отметил агентству чиновник.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Кирби вышел из себя после слов журналистки о Байдене
30 января, 07:06
Ранее интернет-издание Axios со ссылкой на источники заявляло, что в Белом доме растет напряженность между двумя главными представителями президентской администрации, ответственными за взаимодействие с журналистами: пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби. По словам собеседников из Белого дома, пожелавших остаться неизвестными, публично Жан-Пьер и Кирби продолжают регулярно делить между собой подиум. Пресс-секретарь больше фокусируется на внутренней политике, а координатор по стратегическим коммуникациям - на международных вопросах.
Частично противоречия вызваны тем, сколько времени оба проводят ежедневно в общении с прессой. Хотя Кирби, ставший фаворитом президента США Джо Байдена, публично не заявлял о своих амбициях стать пресс-секретарем Белого дома, но в общении с коллегами уже обозначал такое желание. Жан-Пьер, в свою очередь, намерена сохранить за собой пост после возможного переизбрания Байдена на новый срок.
Между тем, напряженность между двумя представителями президентской администрации началась еще весной 2022 года после ухода с поста пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, на место которой и была назначена Жан-Пьер. Байден с самого начала дал понять, что ей предстоит работать в команде с Кирби, чем якобы вызвал разочарование Жан-Пьер.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Кирби рассказал, с чем сталкиваются ВС Украины в отсутствие помощи от США
6 февраля, 20:46
 
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