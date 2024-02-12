https://ria.ru/20240212/kharris-1926917909.html
Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности президента США
Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности президента США - РИА Новости, 12.02.2024
Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности президента США
Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять обязанности, пишет газета РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:58
2024-02-12T17:58
2024-02-12T19:13
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять обязанности, пишет газета Wall Street Journal. В ходе одной из поездок журналисты газеты спросили у Харрис, означают ли обеспокоенности избирателей возрастом президента Байдена то, что она должна убедить их, что готова исполнять обязанности. "Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит", - ответила Харрис. Она добавила, что все, кто видят ее за работой "уходят с полным осознанием... (ее) способности руководить". Как отмечает Wall Street Journal, в последние месяцы Харрис занялась большим кругом задач: от вопросов, связанных с политикой администрации президента по абортам, до более высокой роли в ситуации с войной в секторе Газа. Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Ранее результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, показали, что более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
https://ria.ru/20240211/dementsiya-1926641351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности президента США
Харрис заявила о готовности служить США после опасений из-за возраста Байдена
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять обязанности, пишет газета Wall Street Journal
.
В ходе одной из поездок журналисты газеты спросили у Харрис, означают ли обеспокоенности избирателей возрастом президента Байдена то, что она должна убедить их, что готова исполнять обязанности.
"Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит", - ответила Харрис. Она добавила, что все, кто видят ее за работой "уходят с полным осознанием... (ее) способности руководить".
Как отмечает Wall Street Journal, в последние месяцы Харрис занялась большим кругом задач: от вопросов, связанных с политикой администрации президента по абортам, до более высокой роли в ситуации с войной в секторе Газа.
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Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
Ранее результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, показали, что более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа
. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
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