Рейтинг@Mail.ru
Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:11 12.02.2024 (обновлено: 19:12 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/kasting-1926934362.html
Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"
Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 12.02.2024
Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"
Почти тысяча человек приняли участие в открытом кастинге проекта "Новая Фабрика звезд", который прошел на "Мосфильме", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:11
2024-02-12T19:12
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия
сергей жуков
мосфильм
сочи
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926931372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97cdc5d97997aaa5f3bd036ea8f52c01.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Почти тысяча человек приняли участие в открытом кастинге проекта "Новая Фабрика звезд", который прошел на "Мосфильме", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ."На кастинг приехали участники со всех уголков России от Находки до Сочи, из Казахстана, Абхазии, Республики Беларусь. За день продюсеры и музыкальные редакторы вместе с наставниками прослушали почти тысячу человек", — приводят слова генерального продюсера "ВайТМедиа" Юлии Сумачевой в пресс-службе. Помимо Сумачевой претендентов также прослушали наставники шоу Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а также генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.По мнению лидера и солиста группы "Руки вверх!", отбор участников получился по-настоящему сильным. &quot;Поверьте, я их много видел за 25 лет. В этот раз почти не было фриков и рэперов. А когда все хорошо поют, наставникам и продюсерам становится трудно: потому что сравнивать хорошее с хорошим – очень непросто. Поэтому оценивали и другие категории: энергетику, обаяние, харизму, песни, которые они нам показывали&quot;, — прокомментировалЖуков.Кто прошел в проект, станет известно этой весной, когда "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ.
https://ria.ru/20240209/shnurov-1926478826.html
россия
сочи
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926931372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b74e0f24bc6ff0442fa12ace3ab519a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, россия, сергей жуков, мосфильм, сочи, казахстан
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Сергей Жуков, Мосфильм, Сочи, Казахстан
Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"

Почти тысяча человек поучаствовали в кастинге проекта "Новая Фабрика звезд"

© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Почти тысяча человек приняли участие в открытом кастинге проекта "Новая Фабрика звезд", который прошел на "Мосфильме", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
«
"На кастинг приехали участники со всех уголков России от Находки до Сочи, из Казахстана, Абхазии, Республики Беларусь. За день продюсеры и музыкальные редакторы вместе с наставниками прослушали почти тысячу человек", — приводят слова генерального продюсера "ВайТМедиа" Юлии Сумачевой в пресс-службе.
Помимо Сумачевой претендентов также прослушали наставники шоу Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а также генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
1 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
2 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТСергей Жуков, Юлия Сумачева, Сергей Шнуров, Аркадий Водахов
Сергей Жуков, Юлия Сумачева, Сергей Шнуров, Аркадий Водахов
Сергей Жуков, Юлия Сумачева, Сергей Шнуров, Аркадий Водахов
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
4 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
5 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
6 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
7 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
8 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
9 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
10 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
1 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
2 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 10
Сергей Жуков, Юлия Сумачева, Сергей Шнуров, Аркадий Водахов
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
4 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
5 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
6 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
7 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
8 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
9 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
10 из 10
По мнению лидера и солиста группы "Руки вверх!", отбор участников получился по-настоящему сильным.
«

"Поверьте, я их много видел за 25 лет. В этот раз почти не было фриков и рэперов. А когда все хорошо поют, наставникам и продюсерам становится трудно: потому что сравнивать хорошее с хорошим – очень непросто. Поэтому оценивали и другие категории: энергетику, обаяние, харизму, песни, которые они нам показывали", прокомментировалЖуков.

Кто прошел в проект, станет известно этой весной, когда "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ.
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд"
9 февраля, 17:57
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаРоссияСергей ЖуковМосфильмСочиКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала