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Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"

Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 12.02.2024

Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"

Почти тысяча человек приняли участие в открытом кастинге проекта "Новая Фабрика звезд", который прошел на "Мосфильме", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:11

2024-02-12T19:11

2024-02-12T19:12

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Почти тысяча человек приняли участие в открытом кастинге проекта "Новая Фабрика звезд", который прошел на "Мосфильме", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ."На кастинг приехали участники со всех уголков России от Находки до Сочи, из Казахстана, Абхазии, Республики Беларусь. За день продюсеры и музыкальные редакторы вместе с наставниками прослушали почти тысячу человек", — приводят слова генерального продюсера "ВайТМедиа" Юлии Сумачевой в пресс-службе. Помимо Сумачевой претендентов также прослушали наставники шоу Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а также генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.По мнению лидера и солиста группы "Руки вверх!", отбор участников получился по-настоящему сильным. "Поверьте, я их много видел за 25 лет. В этот раз почти не было фриков и рэперов. А когда все хорошо поют, наставникам и продюсерам становится трудно: потому что сравнивать хорошее с хорошим – очень непросто. Поэтому оценивали и другие категории: энергетику, обаяние, харизму, песни, которые они нам показывали", — прокомментировалЖуков.Кто прошел в проект, станет известно этой весной, когда "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ.

https://ria.ru/20240209/shnurov-1926478826.html

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новости шоу-бизнеса, россия, сергей жуков, мосфильм, сочи, казахстан