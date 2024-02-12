Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"
Почти тысяча человек поучаствовали в кастинге проекта "Новая Фабрика звезд"
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Почти тысяча человек приняли участие в открытом кастинге проекта "Новая Фабрика звезд", который прошел на "Мосфильме", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
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"На кастинг приехали участники со всех уголков России от Находки до Сочи, из Казахстана, Абхазии, Республики Беларусь. За день продюсеры и музыкальные редакторы вместе с наставниками прослушали почти тысячу человек", — приводят слова генерального продюсера "ВайТМедиа" Юлии Сумачевой в пресс-службе.
Помимо Сумачевой претендентов также прослушали наставники шоу Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а также генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
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© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
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© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТСергей Жуков, Юлия Сумачева, Сергей Шнуров, Аркадий Водахов
Сергей Жуков, Юлия Сумачева, Сергей Шнуров, Аркадий Водахов
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
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© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
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© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
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© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
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© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
8 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
9 из 10
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКастинг на Новую Фабрику Звезд
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
10 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
1 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
2 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 10
Сергей Жуков, Юлия Сумачева, Сергей Шнуров, Аркадий Водахов
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
4 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
5 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
6 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
7 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
8 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
9 из 10
Кастинг на Новую Фабрику Звезд
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
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По мнению лидера и солиста группы "Руки вверх!", отбор участников получился по-настоящему сильным.
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"Поверьте, я их много видел за 25 лет. В этот раз почти не было фриков и рэперов. А когда все хорошо поют, наставникам и продюсерам становится трудно: потому что сравнивать хорошее с хорошим – очень непросто. Поэтому оценивали и другие категории: энергетику, обаяние, харизму, песни, которые они нам показывали", — прокомментировалЖуков.
Кто прошел в проект, станет известно этой весной, когда "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ.