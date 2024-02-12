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Карлсон рассказал, почему добивался интервью с Путиным - РИА Новости, 12.02.2024
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19:22 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/karlson-1926941371.html
Карлсон рассказал, почему добивался интервью с Путиным
Карлсон рассказал, почему добивался интервью с Путиным - РИА Новости, 12.02.2024
Карлсон рассказал, почему добивался интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина не только для того, чтобы узнать, что он думает, а... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:22
2024-02-12T19:22
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такер карлсон
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина не только для того, чтобы узнать, что он думает, а еще потому, что в США пытались запретить ему это сделать. "Когда я узнал, что это происходит, и я подтвердил, что это происходит, и они признали, что сделали это, тогда я был полон абсолютной решимости, маниакально настроен провести это интервью. Не только потому, что я хочу узнать, каков Владимир Путин и что он думает о конфликте (на Украине), который меняет мир и жутко вредит экономике моей страны, но и потому, что они мне сказали, что я не могу по каким-то незаконным причинам... я подумал, так не должно быть. Я хочу жить в свободной стране, в какой я родился", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась в социальной сети X. Он добавил, что шокирован и разгневан в связи с тем, что в США действуют против своих же граждан. Ранее Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
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россия, сша, украина, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, США, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Карлсон рассказал, почему добивался интервью с Путиным

Карлсон заявил, что хотел интервью с Путиным из-за того, что его запрещали в США

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина не только для того, чтобы узнать, что он думает, а еще потому, что в США пытались запретить ему это сделать.
"Когда я узнал, что это происходит, и я подтвердил, что это происходит, и они признали, что сделали это, тогда я был полон абсолютной решимости, маниакально настроен провести это интервью. Не только потому, что я хочу узнать, каков Владимир Путин и что он думает о конфликте (на Украине), который меняет мир и жутко вредит экономике моей страны, но и потому, что они мне сказали, что я не могу по каким-то незаконным причинам... я подумал, так не должно быть. Я хочу жить в свободной стране, в какой я родился", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
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Он добавил, что шокирован и разгневан в связи с тем, что в США действуют против своих же граждан.
Ранее Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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08:00
 
РоссияСШАУкраинаТакер КарлсонВладимир ПутинДмитрий ПесковИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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