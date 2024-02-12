https://ria.ru/20240212/grib-1926794943.html
В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба
В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба - РИА Новости, 12.02.2024
В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба
Из-за теплой и влажной погоды в Сочи может повториться массовое разрастание крайне ядовитого решеточника — редкого краснокнижного гриба, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:41
2024-02-12T10:41
2024-02-12T13:29
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СОЧИ, 12 фев — РИА Новости. Из-за теплой и влажной погоды в Сочи может повториться массовое разрастание крайне ядовитого решеточника — редкого краснокнижного гриба, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменник Кассанелли. Массовое произрастание этих грибов впервые зафиксировали в сочинском парке "Дендрарий" в мае прошлого года. Тогда ученые связали их появление с теплой весной, высокой влажностью и туманами. Для человека решеточник очень ядовитый, его нельзя трогать."Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, мае зацветает, так как у нас весна иногда бывает очень теплой и даже февральские окна теплые, вполне возможно, что этот вид может разрастаться", — сказал Кассанелли.По словам ученого, это заграничный вид, он чаще встречается в южных районах, но в Сочи можно ожидать от него каких-то особенностей.На массовое произрастание решеточника влияют в том числе мухи, которые разносят споры, отметил Кассанелли. Он добавил, что в Сочи для гриба наиболее благоприятные условия, поскольку курорт богат колхидскими лесами, отличается повышенной влажностью и высокими температурами на протяжении всего года.Ученый напомнил, что решеточник — охраняемый краснокнижный вид, поэтому он находится под наблюдением ученых. У гриба есть особенности: довольно необычная форма, яркий цвет и специфический, буквально отпугивающий запах. Помимо Краснодарского края, решеточник произрастает в Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. В Красной книге России его общая численность оценивается в 500 экземпляров.
https://ria.ru/20231130/griby-1603576887.html
https://ria.ru/20231031/gadyuka-1906451372.html
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сочи, краснодарский край, общество
Сочи, Краснодарский край, Общество
В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба
В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого решеточника
СОЧИ, 12 фев — РИА Новости. Из-за теплой и влажной погоды в Сочи может повториться массовое разрастание крайне ядовитого решеточника — редкого краснокнижного гриба, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменник Кассанелли.
Массовое произрастание этих грибов впервые зафиксировали в сочинском парке "Дендрарий" в мае прошлого года. Тогда ученые связали их появление с теплой весной, высокой влажностью и туманами. Для человека решеточник очень ядовитый, его нельзя трогать.
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"Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, мае зацветает, так как у нас весна иногда бывает очень теплой и даже февральские окна теплые, вполне возможно, что этот вид может разрастаться", — сказал Кассанелли.
По словам ученого, это заграничный вид, он чаще встречается в южных районах, но в Сочи можно ожидать от него каких-то особенностей.
На массовое произрастание решеточника влияют в том числе мухи, которые разносят споры, отметил Кассанелли. Он добавил, что в Сочи для гриба наиболее благоприятные условия, поскольку курорт богат колхидскими лесами, отличается повышенной влажностью и высокими температурами на протяжении всего года.
Ученый напомнил, что решеточник — охраняемый краснокнижный вид, поэтому он находится под наблюдением ученых. У гриба есть особенности: довольно необычная форма, яркий цвет и специфический, буквально отпугивающий запах.
Помимо Краснодарского края, решеточник произрастает в Московской области, Санкт-Петербурге
, на Алтае. В Красной книге России
его общая численность оценивается в 500 экземпляров.
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