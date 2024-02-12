https://ria.ru/20240212/grib-1926794943.html

В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба

В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба - РИА Новости, 12.02.2024

В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба

Из-за теплой и влажной погоды в Сочи может повториться массовое разрастание крайне ядовитого решеточника — редкого краснокнижного гриба, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:41

2024-02-12T10:41

2024-02-12T13:29

сочи

краснодарский край

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926791918_0:37:751:459_1920x0_80_0_0_0eaa5dd59c064bd41ea1e072a987bff1.jpg

СОЧИ, 12 фев — РИА Новости. Из-за теплой и влажной погоды в Сочи может повториться массовое разрастание крайне ядовитого решеточника — редкого краснокнижного гриба, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменник Кассанелли. Массовое произрастание этих грибов впервые зафиксировали в сочинском парке "Дендрарий" в мае прошлого года. Тогда ученые связали их появление с теплой весной, высокой влажностью и туманами. Для человека решеточник очень ядовитый, его нельзя трогать."Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, мае зацветает, так как у нас весна иногда бывает очень теплой и даже февральские окна теплые, вполне возможно, что этот вид может разрастаться", — сказал Кассанелли.По словам ученого, это заграничный вид, он чаще встречается в южных районах, но в Сочи можно ожидать от него каких-то особенностей.На массовое произрастание решеточника влияют в том числе мухи, которые разносят споры, отметил Кассанелли. Он добавил, что в Сочи для гриба наиболее благоприятные условия, поскольку курорт богат колхидскими лесами, отличается повышенной влажностью и высокими температурами на протяжении всего года.Ученый напомнил, что решеточник — охраняемый краснокнижный вид, поэтому он находится под наблюдением ученых. У гриба есть особенности: довольно необычная форма, яркий цвет и специфический, буквально отпугивающий запах. Помимо Краснодарского края, решеточник произрастает в Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. В Красной книге России его общая численность оценивается в 500 экземпляров.

https://ria.ru/20231130/griby-1603576887.html

https://ria.ru/20231031/gadyuka-1906451372.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, краснодарский край, общество