https://ria.ru/20240212/eksport-1926805334.html

Россия увеличила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья

Россия увеличила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья - РИА Новости, 12.02.2024

Россия увеличила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья

РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:28

2024-02-12T11:28

2024-02-12T11:28

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда долларов, импорт снизила на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов, следует из информации Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Согласно данным службы, экспорт этой продукции в 2022 году составлял 41,3 миллиарда долларов, импорт - 35,8 миллиарда долларов. В свою очередь экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократился на 37,2%, до 0,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 22,2%, до 1,2 миллиарда. Поставки минеральных продуктов на экспорт снизились на 33,6%, до 260,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 5,1%, до 5,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов. В 2023 году Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240212/agroprom-1926797805.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)