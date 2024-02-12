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Россия увеличила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья - РИА Новости, 12.02.2024
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11:28 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/eksport-1926805334.html
Россия увеличила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья
Россия увеличила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья - РИА Новости, 12.02.2024
Россия увеличила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья
РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:28
2024-02-12T11:28
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда долларов, импорт снизила на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов, следует из информации Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Согласно данным службы, экспорт этой продукции в 2022 году составлял 41,3 миллиарда долларов, импорт - 35,8 миллиарда долларов. В свою очередь экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократился на 37,2%, до 0,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 22,2%, до 1,2 миллиарда. Поставки минеральных продуктов на экспорт снизились на 33,6%, до 260,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 5,1%, до 5,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов. В 2023 году Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.
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экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия увеличила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья

ФТС: Россия в 2023 году увеличила экспорт продовольствия и сельхозсырья на 4,3%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда долларов, импорт снизила на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов, следует из информации Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Согласно данным службы, экспорт этой продукции в 2022 году составлял 41,3 миллиарда долларов, импорт - 35,8 миллиарда долларов.
В свою очередь экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократился на 37,2%, до 0,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 22,2%, до 1,2 миллиарда.
Поставки минеральных продуктов на экспорт снизились на 33,6%, до 260,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 5,1%, до 5,6 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов. В 2023 году Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.
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ЭкономикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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