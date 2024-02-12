https://ria.ru/20240212/dtp-1926971172.html
В Петербурге девушка на Porsche устроила аварию, выехав на встречную полосу
В Петербурге девушка на Porsche устроила аварию, выехав на встречную полосу - РИА Новости, 12.02.2024
В Петербурге девушка на Porsche устроила аварию, выехав на встречную полосу
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после того, как 23-летняя девушка на Porsche устроила ДТП на Невском проспекте в центре города, сообщил региональный... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T23:58
2024-02-12T23:58
2024-02-12T23:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после того, как 23-летняя девушка на Porsche устроила ДТП на Невском проспекте в центре города, сообщил региональный главк МВД РФ. "По предварительным данным, сегодня около 22.00 у дома 79 по Невскому проспекту 23-летняя девушка, управляя Porsche Macan, при выполнении перестроения не справилась с управлением и врезалась в малолитражку, после чего Porsche вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с одной иномаркой", - говорится в сообщении. В результате ДТП травмы получила водитель малолитражки. Медики оказали ей помощь на месте происшествия. "Дорожная полиция проверяет предполагаемую виновницу на наличие алкогольного опьянения", - заключили в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге девушка на Porsche устроила аварию, выехав на встречную полосу
В центре Петербурга девушка на Porsche устроила ДТП, выехав на встречную полосу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после того, как 23-летняя девушка на Porsche устроила ДТП на Невском проспекте в центре города, сообщил региональный главк
МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня около 22.00 у дома 79 по Невскому проспекту 23-летняя девушка, управляя Porsche Macan, при выполнении перестроения не справилась с управлением и врезалась в малолитражку, после чего Porsche вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с одной иномаркой", - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмы получила водитель малолитражки. Медики оказали ей помощь на месте происшествия.
"Дорожная полиция проверяет предполагаемую виновницу на наличие алкогольного опьянения", - заключили в ГУМВД.
Массовые ДТП в России в 2024 году