https://ria.ru/20240212/dtp-1926971172.html

В Петербурге девушка на Porsche устроила аварию, выехав на встречную полосу

В Петербурге девушка на Porsche устроила аварию, выехав на встречную полосу - РИА Новости, 12.02.2024

В Петербурге девушка на Porsche устроила аварию, выехав на встречную полосу

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после того, как 23-летняя девушка на Porsche устроила ДТП на Невском проспекте в центре города, сообщил региональный... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T23:58

2024-02-12T23:58

2024-02-12T23:58

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после того, как 23-летняя девушка на Porsche устроила ДТП на Невском проспекте в центре города, сообщил региональный главк МВД РФ. "По предварительным данным, сегодня около 22.00 у дома 79 по Невскому проспекту 23-летняя девушка, управляя Porsche Macan, при выполнении перестроения не справилась с управлением и врезалась в малолитражку, после чего Porsche вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с одной иномаркой", - говорится в сообщении. В результате ДТП травмы получила водитель малолитражки. Медики оказали ей помощь на месте происшествия. "Дорожная полиция проверяет предполагаемую виновницу на наличие алкогольного опьянения", - заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия