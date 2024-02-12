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Россия выигрывает первую в истории войну дронов - РИА Новости, 12.02.2024
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08:00 12.02.2024 (обновлено: 08:01 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
Россия выигрывает первую в истории войну дронов - РИА Новости, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
Специальная военная операция на Украине неизбежно войдет в историю как первый масштабный высокотехнологичный военный конфликт, который навсегда изменит военные... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:00
2024-02-12T08:01
аналитика
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей шойгу
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Специальная военная операция на Украине неизбежно войдет в историю как первый масштабный высокотехнологичный военный конфликт, который навсегда изменит военные доктрины всех ведущих мировых держав.Уходящая в глубь веков стратегия захвата территорий наземными силами на наших глазах превратилась в ожесточенное соревнование за господство в небе над полем боя — что, по мнению всех ведущих экспертов, означает исторический поворотный момент.Первое в истории массовое использование беспилотников на Украине уже сейчас позволяет сделать несколько важных выводов.Вывод первый. Поле боя становится "прозрачным" — то есть при существующей плотности дронов на квадратный километр невозможно скрытно накопить в определенной точке резервы и совершить неожиданный маневр — например, массовую атаку. Примеры этого мы видели во время провалившегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года, когда ВС России, работая на опережение, громили и уничтожали сосредотачивающиеся силы противника.Вывод второй. Скорость принятия решений увеличилась на порядок. По некоторым данным, цепочка "обнаружение цели — принятие решение о поражении — поражение цели" сейчас уже не превышает одной-двух минут, и это время сокращается. Это означает, что устоявшиеся десятилетиями алгоритмы прохождения информации и финального получения боевого приказа не только устарели, а напрямую играют на руку противнику, что высвечивает необходимость срочного обновления и демократизации алгоритмов принятия решений командирами на местах и передачу полномочий о принятии решений вплоть до одиночного солдата.Вывод третий. Дроны демократизировали военные действия. Это означает, что оператором боевого дрона может быть любой человек — не только строевой военнослужащий, но и волонтер, и гражданский. Это также означает, что операторы дронов уже могут не находиться в окопах, а эффективно выполнять боевые задачи в десятках километров от переднего края.Вывод четвертый. Дроны могут нивелировать численное и огневое превосходство. Простые по конструкции и управлению дешевые беспилотники идеально подходят для "размена", когда дрон стоимостью тысячу долларов может поразить цель, стоящую несколько десятков миллионов долларов.Вывод пятый. Дроны минимизируют потери свои и увеличивают чужие. Как уже было сказано, оператор дрона часто может находиться далеко и в относительной безопасности, в то время как его "питомец" несет смерть и разрушения. По данным некоторых источников, на данный момент потери ВСУ и ВС России (люди и техника) уже на 75 процентов на совести дронов.Украина начала готовиться к "войне дронов" с Россией загодя и в начальный период конфликта имела в этой области преимущество. Но, по данным западных источников, уже с ноября 2023 года количество ударов российских дронов по войскам противника превысило соответствующие цифры ВСУ.Быстро учась на своих ошибках и отдельных успехах противника (и ничего позорного для нас в этом нет), русская армия при помощи тыла каждый день наращивает свое небесное войско. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, сейчас ускоренными темпами формируется серийная (и массовая) линейка всех типов беспилотников — от сверхмалых до тяжелых ударных. Несколько дней назад вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров на Международной выставке вооружений World Defense Show заявил, что на развитие и производство БПЛА в ближайшие три года Россия планирует выделить сто миллиардов рублей, что означает новые "сотни тысяч" FPV-дронов и "десятки тысяч" тяжелых беспилотников в наших войсках.Во второй половине 2024 года в Новосибирской области начнется серийный выпуск тяжелых ударных беспилотников С-70 "Охотник". В текущем году "Ростех" планирует включить миниатюрные беспилотники производства концерна "Калашников" в экипировку бойцов. Вносятся улучшения в характеристики и увеличиваются тиражи ставших легендарными "Ланцетов", на счету которых большая часть боевой техники ВСУ. В Татарстане закончено строительство завода, где будет производиться по шесть тысяч дронов "Герань-2", что уже сейчас вызывает панику как в Киеве, так и на Западе. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, наш дрон феноменально живуч, даже если в него попали десятки раз: "Даже если он как сито, то все равно летит дальше к цели, и все".Момент окончательного перехода инициативы по дронам к ВС России обозначился в январе этого года, когда, по сводкам украинского командования, всего за несколько недель число пораженных русскими дронами солдат ВСУ выросло на 30 процентов.Сразу после этого в маститом западном издании Foreign Affairs вышла паническая статья под названием "Украина проигрывает войну дронов: как Киев может сократить технологическое отставание от России". Автор статьи — бывший глава Google Эрик Шмидт, который теперь возглавляет мозговой центр Special Competitive Studies Project (SCSP), оказывающий правительству США консультационные услуги по искусственному интеллекту и новым технологиям.Шмидт пишет: "Россия не только обошла Украину по производству дронов, производя в месяц порядка ста тысяч единиц, но и имеет дроны, которые не имеют аналогов у ВСУ. Украинские стартапы и предприятия работают круглосуточно, пытаясь производить дроны, которые могут противостоять РЭБ русских. Тем не менее (несмотря на то, что Запад предоставил Украине максимум возможностей в этой сфере) коллективный Запад отстает от России на годы".Слова Шмидта подтверждают издания Newsweek, PBS и ABC, которые утверждают, что ВС России сбивают и подавляют порядка десяти тысяч украинских дронов в месяц.Хотя Россия, очевидно, преодолела болезни беспилотного роста и прочно перехватила инициативу, расслабляться рано — и вообще недопустимо.Цепляясь за беспилотные соломинки, Киевский режим объявил о программе "Армия дронов", в рамках которой против России должен вскоре выступить миллионный беспилотный воздушный флот. Великобритания заявила, что передаст Украине "крупнейшую в истории партию беспилотников". Зеленский издал указ о создании в ВСУ отдельного рода войск — Сил беспилотных систем. И желание наших врагов компенсировать беспилотниками наше подавляющее преимущество в артиллерии и ракетах нельзя недооценивать: в начале прошлого года на Украине было всего семь местных производителей дронов, а на сегодняшний день — их минимум восемьдесят.Владимир Путин четко и недвусмысленно заявил, что нашей армии (и тылу) нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие изменения. И это в полной мере относится к сфере военного беспилотия, где армии дронов из пенопласта под силу остановить и уничтожить бронированные армады противника.Это прекрасно понимают наши военные, инженеры, ученые и производственники — а это значит, что наша победа в небе будет означать также окончательную и бесповоротную победу на земле.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)
Аналитика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Россия выигрывает первую в истории войну дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОбучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Специальная военная операция на Украине неизбежно войдет в историю как первый масштабный высокотехнологичный военный конфликт, который навсегда изменит военные доктрины всех ведущих мировых держав.
Уходящая в глубь веков стратегия захвата территорий наземными силами на наших глазах превратилась в ожесточенное соревнование за господство в небе над полем боя — что, по мнению всех ведущих экспертов, означает исторический поворотный момент.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
Первое в истории массовое использование беспилотников на Украине уже сейчас позволяет сделать несколько важных выводов.
Вывод первый. Поле боя становится "прозрачным" — то есть при существующей плотности дронов на квадратный километр невозможно скрытно накопить в определенной точке резервы и совершить неожиданный маневр — например, массовую атаку. Примеры этого мы видели во время провалившегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года, когда ВС России, работая на опережение, громили и уничтожали сосредотачивающиеся силы противника.
Вывод второй. Скорость принятия решений увеличилась на порядок. По некоторым данным, цепочка "обнаружение цели — принятие решение о поражении — поражение цели" сейчас уже не превышает одной-двух минут, и это время сокращается. Это означает, что устоявшиеся десятилетиями алгоритмы прохождения информации и финального получения боевого приказа не только устарели, а напрямую играют на руку противнику, что высвечивает необходимость срочного обновления и демократизации алгоритмов принятия решений командирами на местах и передачу полномочий о принятии решений вплоть до одиночного солдата.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Минобороны рассказали о подвиге рядового, отразившего атаку дронов ВСУ
6 февраля, 00:07
Вывод третий. Дроны демократизировали военные действия. Это означает, что оператором боевого дрона может быть любой человек — не только строевой военнослужащий, но и волонтер, и гражданский. Это также означает, что операторы дронов уже могут не находиться в окопах, а эффективно выполнять боевые задачи в десятках километров от переднего края.
Вывод четвертый. Дроны могут нивелировать численное и огневое превосходство. Простые по конструкции и управлению дешевые беспилотники идеально подходят для "размена", когда дрон стоимостью тысячу долларов может поразить цель, стоящую несколько десятков миллионов долларов.
Вывод пятый. Дроны минимизируют потери свои и увеличивают чужие. Как уже было сказано, оператор дрона часто может находиться далеко и в относительной безопасности, в то время как его "питомец" несет смерть и разрушения. По данным некоторых источников, на данный момент потери ВСУ и ВС России (люди и техника) уже на 75 процентов на совести дронов.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Их сотни, вы понимаете?" Генерала ВСУ шокировала тактика россиян
31 января, 15:34
Украина начала готовиться к "войне дронов" с Россией загодя и в начальный период конфликта имела в этой области преимущество. Но, по данным западных источников, уже с ноября 2023 года количество ударов российских дронов по войскам противника превысило соответствующие цифры ВСУ.
Быстро учась на своих ошибках и отдельных успехах противника (и ничего позорного для нас в этом нет), русская армия при помощи тыла каждый день наращивает свое небесное войско. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, сейчас ускоренными темпами формируется серийная (и массовая) линейка всех типов беспилотников — от сверхмалых до тяжелых ударных. Несколько дней назад вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров на Международной выставке вооружений World Defense Show заявил, что на развитие и производство БПЛА в ближайшие три года Россия планирует выделить сто миллиардов рублей, что означает новые "сотни тысяч" FPV-дронов и "десятки тысяч" тяжелых беспилотников в наших войсках.
Во второй половине 2024 года в Новосибирской области начнется серийный выпуск тяжелых ударных беспилотников С-70 "Охотник". В текущем году "Ростех" планирует включить миниатюрные беспилотники производства концерна "Калашников" в экипировку бойцов. Вносятся улучшения в характеристики и увеличиваются тиражи ставших легендарными "Ланцетов", на счету которых большая часть боевой техники ВСУ. В Татарстане закончено строительство завода, где будет производиться по шесть тысяч дронов "Герань-2", что уже сейчас вызывает панику как в Киеве, так и на Западе. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, наш дрон феноменально живуч, даже если в него попали десятки раз: "Даже если он как сито, то все равно летит дальше к цели, и все".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Отключили главное. Стало известно, чего Россия лишила Украину
20 января, 11:48
Момент окончательного перехода инициативы по дронам к ВС России обозначился в январе этого года, когда, по сводкам украинского командования, всего за несколько недель число пораженных русскими дронами солдат ВСУ выросло на 30 процентов.
Сразу после этого в маститом западном издании Foreign Affairs вышла паническая статья под названием "Украина проигрывает войну дронов: как Киев может сократить технологическое отставание от России". Автор статьи — бывший глава Google Эрик Шмидт, который теперь возглавляет мозговой центр Special Competitive Studies Project (SCSP), оказывающий правительству США консультационные услуги по искусственному интеллекту и новым технологиям.
Шмидт пишет: "Россия не только обошла Украину по производству дронов, производя в месяц порядка ста тысяч единиц, но и имеет дроны, которые не имеют аналогов у ВСУ. Украинские стартапы и предприятия работают круглосуточно, пытаясь производить дроны, которые могут противостоять РЭБ русских. Тем не менее (несмотря на то, что Запад предоставил Украине максимум возможностей в этой сфере) коллективный Запад отстает от России на годы".
Слова Шмидта подтверждают издания Newsweek, PBS и ABC, которые утверждают, что ВС России сбивают и подавляют порядка десяти тысяч украинских дронов в месяц.
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО
14 января, 14:59
Хотя Россия, очевидно, преодолела болезни беспилотного роста и прочно перехватила инициативу, расслабляться рано — и вообще недопустимо.
Цепляясь за беспилотные соломинки, Киевский режим объявил о программе "Армия дронов", в рамках которой против России должен вскоре выступить миллионный беспилотный воздушный флот. Великобритания заявила, что передаст Украине "крупнейшую в истории партию беспилотников". Зеленский издал указ о создании в ВСУ отдельного рода войск — Сил беспилотных систем. И желание наших врагов компенсировать беспилотниками наше подавляющее преимущество в артиллерии и ракетах нельзя недооценивать: в начале прошлого года на Украине было всего семь местных производителей дронов, а на сегодняшний день — их минимум восемьдесят.
Владимир Путин четко и недвусмысленно заявил, что нашей армии (и тылу) нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие изменения. И это в полной мере относится к сфере военного беспилотия, где армии дронов из пенопласта под силу остановить и уничтожить бронированные армады противника.
Это прекрасно понимают наши военные, инженеры, ученые и производственники — а это значит, что наша победа в небе будет означать также окончательную и бесповоротную победу на земле.
Российский военнослужащий запускает коптер на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ
11 января, 01:25
 
АналитикаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ШойгуРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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