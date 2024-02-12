https://ria.ru/20240212/burya-1926902623.html
Магнитная буря затронет Землю 13 февраля
Магнитная буря затронет Землю 13 февраля - РИА Новости, 12.02.2024
Магнитная буря затронет Землю 13 февраля
Магнитная буря затронет Землю 13 февраля и продлится двое суток, есть вероятность северного сияния, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:02
2024-02-12T17:02
2024-02-12T17:42
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Магнитная буря затронет Землю 13 февраля и продлится двое суток, есть вероятность северного сияния, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Десятого и 11 февраля с Солнца были выброшены крупные массы вещества, которые придут к Земле в ночь с понедельника на вторник. По предварительному прогнозу, ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, которое затронет 13 и 14 февраля", — сказал он.Согласно расчетам, пик бури придется на середину вторника. При этом ученые прогнозируют, что геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2.По словам Богачева, современные средства наблюдения не позволяют наблюдать движущиеся от Солнца массы вплоть до момента, когда они появляются в непосредственной близости от Земли, поэтому не исключены "сюрпризы" в виде северного сияния. "Тем, кто не хочет упустить даже небольшой шанс увидеть данное явление, рекомендую следить за монитором магнитных бурь. Если пик <...> придется на интервал времени с 21 до часу ночи, вероятность авроральных событий будет очень высока", — уточнил руководитель лаборатории.Сейчас возможность возникновения северного сияния составляет около 30 и 20 процентов для двух предстоящих ночей соответственно, добавил он.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20240212/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240131/vspyshka-1924611491.html
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земля, российская академия наук, вспышки на солнце , общество, наука
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Общество, Наука
Магнитная буря затронет Землю 13 февраля
Магнитная буря затронет Землю 13 февраля и продлится двое суток
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Магнитная буря затронет Землю 13 февраля и продлится двое суток, есть вероятность северного сияния, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Десятого и 11 февраля с Солнца были выброшены крупные массы вещества, которые придут к Земле в ночь с понедельника на вторник. По предварительному прогнозу, ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, которое затронет 13 и 14 февраля", — сказал он.
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Согласно расчетам, пик бури придется на середину вторника. При этом ученые прогнозируют, что геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
По словам Богачева, современные средства наблюдения не позволяют наблюдать движущиеся от Солнца массы вплоть до момента, когда они появляются в непосредственной близости от Земли, поэтому не исключены "сюрпризы" в виде северного сияния.
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"Тем, кто не хочет упустить даже небольшой шанс увидеть данное явление, рекомендую следить за монитором магнитных бурь. Если пик <...> придется на интервал времени с 21 до часу ночи, вероятность авроральных событий будет очень высока", — уточнил руководитель лаборатории.
Сейчас возможность возникновения северного сияния составляет около 30 и 20 процентов для двух предстоящих ночей соответственно, добавил он.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
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