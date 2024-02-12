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Детский омбудсмен рассказала о пострадавших в ДТП в Псковской области - РИА Новости, 12.02.2024
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20:09 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/avariya-1926949032.html
Детский омбудсмен рассказала о пострадавших в ДТП в Псковской области
Детский омбудсмен рассказала о пострадавших в ДТП в Псковской области - РИА Новости, 12.02.2024
Детский омбудсмен рассказала о пострадавших в ДТП в Псковской области
После ДТП с автобусом в Псковской области восемь детей госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщила... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:09
2024-02-12T20:09
происшествия
псковская область
россия
псков
мария львова-белова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После ДТП с автобусом в Псковской области восемь детей госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. "Серьезное ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области. Госпитализированы восемь детей. Они доставлены в Псков, где им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Трое детей - в реанимации, один - в неврологии, двое - в хирургии, двое - в травматологическом отделении", — сообщила Львова-Белова.Она также добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой и в случае необходимости поможет с привлечением врачей из федеральных клиник. Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Как сообщал РИА Новости представитель регионального комздрава, в тяжелом состоянии в больницу попали двое детей, всего госпитализированы восемь детей.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
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происшествия, псковская область, россия, псков, мария львова-белова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псковская область, Россия, Псков, Мария Львова-Белова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Детский омбудсмен рассказала о пострадавших в ДТП в Псковской области

Львова-Белова: пострадавшим в ДТП в Псковской области детям оказывают помощь

© Фото : МЧС России/TelegramДТП с автобусом и фурой вблизи деревни Новгородка Псковской области
ДТП с автобусом и фурой вблизи деревни Новгородка Псковской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
ДТП с автобусом и фурой вблизи деревни Новгородка Псковской области
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После ДТП с автобусом в Псковской области восемь детей госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"Серьезное ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области. Госпитализированы восемь детей. Они доставлены в Псков, где им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Трое детей - в реанимации, один - в неврологии, двое - в хирургии, двое - в травматологическом отделении", — сообщила Львова-Белова.
Она также добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой и в случае необходимости поможет с привлечением врачей из федеральных клиник.
Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Как сообщал РИА Новости представитель регионального комздрава, в тяжелом состоянии в больницу попали двое детей, всего госпитализированы восемь детей.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2023-2024 годах
Вчера, 14:30
 
ПроисшествияПсковская областьРоссияПсковМария Львова-БеловаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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