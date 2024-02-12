https://ria.ru/20240212/avariya-1926949032.html

Детский омбудсмен рассказала о пострадавших в ДТП в Псковской области

Детский омбудсмен рассказала о пострадавших в ДТП в Псковской области - РИА Новости, 12.02.2024

Детский омбудсмен рассказала о пострадавших в ДТП в Псковской области

После ДТП с автобусом в Псковской области восемь детей госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщила... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:09

2024-02-12T20:09

2024-02-12T20:09

происшествия

псковская область

россия

псков

мария львова-белова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926827072_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_0f1d0d63fc410b3e8499238ea2fc7dc5.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После ДТП с автобусом в Псковской области восемь детей госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. "Серьезное ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области. Госпитализированы восемь детей. Они доставлены в Псков, где им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Трое детей - в реанимации, один - в неврологии, двое - в хирургии, двое - в травматологическом отделении", — сообщила Львова-Белова.Она также добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой и в случае необходимости поможет с привлечением врачей из федеральных клиник. Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Как сообщал РИА Новости представитель регионального комздрава, в тяжелом состоянии в больницу попали двое детей, всего госпитализированы восемь детей.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

псковская область

россия

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псковская область, россия, псков, мария львова-белова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)