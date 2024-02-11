https://ria.ru/20240211/zoloto-1926671379.html
В МИД России не исключили утрату скифского золота, переданного Украине
В МИД России не исключили утрату скифского золота, переданного Украине - РИА Новости, 11.02.2024
В МИД России не исключили утрату скифского золота, переданного Украине
В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:21
2024-02-11T11:21
2024-02-11T20:32
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артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД Артем Студенников. "Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба: не можем исключать, что они могут быть утрачены", — сказал он. В 2013 году четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позже в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". В 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021-го Апелляционный суд Амстердама решил, что ее следует передать Украине. Музеи Крыма подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил решение в силе. В конце ноября 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.Летом прошлого года Служба внешней разведки России сообщила, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры и передаче западным странам христианских ценностей, в том числе мощей святых. По информации французских СМИ, из киевского Национального музея искусств имени Ханенко тайно вывезли как минимум 16 произведений, включая пять византийских икон. Часть из них выставили в Лувре. Утверждалось, что древние иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться во Франции до окончания конфликта на Украине. Читайте полный текст интервью Артема Студенникова >>
https://ria.ru/20231129/zoloto-1912703382.html
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украина, франция, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), в мире, россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры
Украина, Франция, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), В мире, Россия, Культура, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Новости культуры
В МИД России не исключили утрату скифского золота, переданного Украине
Студенников: РФ не исключает утрату переданного Украине скифского золота
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД Артем Студенников.
"Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба: не можем исключать, что они могут быть утрачены", — сказал он.
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В 2013 году четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позже в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". В 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021-го Апелляционный суд Амстердама решил, что ее следует передать Украине. Музеи Крыма подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил решение в силе. В конце ноября 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов
предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова
, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
Летом прошлого года Служба внешней разведки России сообщила, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры и передаче западным странам христианских ценностей, в том числе мощей святых. По информации французских СМИ, из киевского Национального музея искусств имени Ханенко тайно вывезли как минимум 16 произведений, включая пять византийских икон. Часть из них выставили в Лувре. Утверждалось, что древние иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться во Франции до окончания конфликта на Украине.
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