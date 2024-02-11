https://ria.ru/20240211/studennikov-1926444252.html

Артем Студенников: на Западе почувствовали вкус российских денег

Артем Студенников: на Западе почувствовали вкус российских денег - РИА Новости, 11.02.2024

Артем Студенников: на Западе почувствовали вкус российских денег

В Москве считают, что процесс разблокировки замороженных в западных странах российских активов может затянуться надолго, заявил директор первого европейского... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T12:00

2024-02-11T12:00

2024-02-11T12:05

интервью - авторы

интервью

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

россия

европа

сша

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В Москве считают, что процесс разблокировки замороженных в западных странах российских активов может затянуться надолго, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. В эксклюзивном интервью РИА Новости дипломат также рассказал о том, почему Бельгия постепенно теряет статус мирового центра торговли алмазами, и о том, могут ли испанские и итальянские вина исчезнуть с полок магазинов в России.– Бельгия после пяти месяцев снижения закупок природного газа из России в октябре перешла к наращиванию импорта, аналогичная тенденция наблюдается и с Нидерландами, Испанией, Францией. Можно ли сказать, что страны Европейского союза вернутся к предыдущим объемам закупок российских энергоносителей? Готова ли Москва развивать с этими странами сотрудничество в энергетической отрасли? Как эти действия согласуются с традиционной риторикой стран ЕС об их планах полностью отойти от российского топлива?– Поставки российского природного газа в Бельгию, Францию, Испанию осуществляются в рамках долгосрочных контрактов на поставку СПГ из России. Мы свои контрактные обязательства всегда выполняли безукоризненно и будем выполнять впредь. На протяжении многих десятилетий наша страна оставалась надежным поставщиком голубого топлива в европейские государства, обеспечивая тем самым конкурентоспособность их экономик. Решение о сворачивании сотрудничества в энергетической сфере было принято не нами. Сейчас же европейцы вынуждены замещать выпавшие объемы трубопроводного российского газа более дорогим американским СПГ, что неизбежно негативно сказывается на экономических показателях и, как следствие, на благосостоянии граждан.В Бельгии ПАО "Новатэк" использует терминал Зебрюгге для перевалки СПГ и дальнейшей его отправки в азиатские страны в рамках соглашения между дочерней компанией "Ямалтрейд" и бельгийской газотранспортной компанией "Флюксис". В год в Зебрюгге перегружается до восьми миллионов тонн СПГ.По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ. В январе-сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41%. Основным пунктом для российских СПГ-поставок во Францию является терминал в Монтуар-де-Бретань. На него в 2022 году поступило 1,68 миллиарда кубических метров, а в первом полугодии 2023 года – 0,89 миллиарда кубических метров СПГ. По данным Европейского статистического агентства "Евростат", на закупки СПГ в 2022 году французы потратили рекордную сумму в 32 миллиарда евро (у США – на 16 миллиардов евро, России – 5,4 миллиарда евро, Катара – 3,2 миллиарда евро, Алжира – 2,4 миллиарда евро, Анголы – 1,4 миллиарда евро, Норвегии – 1,2 миллиарда евро).В рамках проекта "Ямал СПГ" выполняется долгосрочное соглашение между ПАО "Новатэк" и испанской компанией "Натурги", предусматривающее ежегодную поставку 2,5 миллионов тонн СПГ с Южно-Тамбейского месторождения до 2042 года.Подчеркну, что далеко не весь российский СПГ, направляющийся в европейские порты, потребляется странами Евросоюза. Его внушительная часть реэкспортируется за пределы ЕС, в первую очередь, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.Понятно, что такая статистика не может радовать Вашингтон – главного бенефициара от продажи европейцам своего СПГ по завышенным ценам, а также русофобское крыло Евросоюза, готовое в стремлении "наказать" Россию пустить под откос свою экономику. Именно поэтому предложения о введении запрета на ввоз российского сжиженного газа уже давно циркулируют в кулуарах Евросоюза. В ноябре 2023 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал запретить импорт российского СПГ в ЕС. США активно продвигают идею введения национальных лимитов на закупки российского СПГ, понимая, что централизованное применение такой меры может привести к резкому скачку цен на газ. Эту инициативу поддерживают и некоторые страны ЕС, например, Нидерланды, которые заявляют о своей "некритичной" зависимости от российского СПГ.Все эти потуги равносильны "выстрелу себе в ногу". Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения. Европе нужен газ. Та же Бельгия импортирует до 80% энергоносителей. Кстати, многие европейские энергокомпании по-прежнему рассматривают поставки газа из России в качестве одного из вариантов диверсификации импорта в условиях усиления зависимости ЕС от американского СПГ.Со своей стороны, намерены развивать СПГ-инфраструктуру. В планах – нарастить выпуск СПГ с нынешних 33 до 100 миллионов тонн в год к 2030 году. Рассчитываем, что доля нашей страны в глобальном производстве СПГ вырастет с 8% до 20%.– Под 12-м пакетом санкций оказались непромышленные российские алмазы, значительная часть которых продавалась на бельгийских биржах в Антверпене. Получается, алмазами из России больше не торгуют? Где теперь будут продаваться алмазы из РФ? Планирует ли Россия принять ответные меры? Какие?– Введение Евросоюзом блокирующих санкций в отношении российских алмазов и АК "АЛРОСА" было ожидаемым. Мы к этому готовились. Было интересно наблюдать за эволюцией национальной позиции Бельгии, которая изначально противилась введению блокирующих санкций в отношении АК "АЛРОСА" и импорта алмазов российского происхождения, а затем под напором США все же сдалась – причем в ущерб собственным экономическим интересам. Ведь на российские алмазы приходилась треть от всего бельгийского импорта камней.Хотя бельгийцы и пытаются создавать себе "страховочные сетки", настаивая на необходимости обеспечения глобального охвата введенного эмбарго, а также претендуя на лидерство в вопросе создания механизма отслеживания и сертификации необработанных алмазов, отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие, далекие от Брюсселя страны. Существующий более 500 лет алмазный бизнес в Антверпене еще недавно насчитывал 1500 торговых компаний. Через Антверпен проходило 80-90% всех необработанных камней, 50% бриллиантов и 40% промышленных алмазов. Оборот в алмазно-бриллиантовом секторе составил в 2022 году, по данным Евростата, порядка 38 миллиардов евро, обеспечивал 26 тысяч рабочих мест.Сегодня в бельгийском алмазном лобби открыто констатируют потерю тысяч рабочих мест и трети товарооборота. Международные банки пересматривают кредитную политику, считая отныне алмазный бизнес в Антверпене проблемным, и закрывают свои отделения. В таких условиях многие фирмы предпочитают проводить редомициляцию, перемещая свой бизнес в другие страны, где власти ориентируются на взаимовыгодное сотрудничество, а не на продавливание политических интересов третьих государств.Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом.– Как Россия оценивает перспективы налаживания контактов с Парижем на фоне последних перестановок в правительстве и прихода нового министра иностранных дел? Есть ли какие-либо ожидания от него?– Никаких иллюзий у нас нет. Дело ведь не в персоналиях, а в том стратегическом, глубоко недружественном по отношению к нашей стране курсе, который проводит сегодня официальный Париж. Первые шаги и заявления новых главы правительства и министра иностранных дел подтверждают, что этот курс остается прежним, даже ужесточается. Имею в виду и наращивание поставок смертоносных вооружений и военной техники украинскому режиму, и подготовку некоего двустороннего соглашения с Киевом о "гарантиях безопасности", и разработку все новых антироссийских санкций.Не знаю, насколько в текущих условиях вообще уместно рассуждать о "налаживании контактов" с Францией – активной участницей "гибридной войны" Запада против нашей страны. И все же позволю себе напомнить, что за свою богатую и порой противоречивую историю российско-французские отношения проходили через самые тяжелые испытания. Даже на крутых виражах "холодной войны" между Москвой и Парижем поддерживался интенсивный и конструктивный политический диалог. Более того, он выступал тогда стабилизирующим фактором, помогал находить решения сложных, взрывоопасных проблем. На каком-то этапе Россия и Франция даже вышли на настоящее стратегическое партнерство. Тот факт, что сегодня политические контакты между нашими странами полностью прерваны – выбор и ответственность нынешнего французского руководства. Мы от общения никогда не уклонялись. Открыты к обсуждению и кризиса вокруг Украины, и любых других актуальных международных проблем. Разумеется, на основе уважения наших базовых интересов в сфере безопасности и признания новых политико-правовых реалий, сложившихся в результате специальной военной операции на Украине.Конечно, говоря об отношениях с Францией, мы уже не можем не учитывать того, что роль этой страны в международных и европейских делах в последние годы заметно снизилась, ее некогда суверенные подходы в значительной степени растворились в общих установках НАТО и Евросоюза. Это неизбежно заставляет задуматься о "добавленной стоимости" гипотетического диалога с Парижем.– Два российских профессиональных участника рынка ценных бумаг получили лицензии европейских регуляторов на разблокировку замороженных средств клиентов. Всего было подано 27 заявок. Ведет ли Москва переговоры с Бельгией и Люксембургом, где расположены Euroclear и Clearstream, о получении лицензии для оставшихся 25 участников?– Действительно, работа по защите интересов российских граждан и юридических лиц, пострадавших в связи с веденными нелегитимными антироссийскими ограничительными мерами, ведется как федеральными государственными органами, так и по линии профессиональных участников рынка ценных бумаг. Президентом Российской Федерации подписан указ от 8 ноября 2023 года № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который регламентирует возможность для российских инвесторов продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам, имеющим средства на счетах типа "С". Центробанком России совместно с правительством Российской Федерации прорабатываются и другие способы и инструменты решения этой проблемы.В ответ на "заморозку" международными депозитариями Euroclear и Clearstream счетов Национального расчетного депозитария (НРД) были приняты ответные меры по блокировке их активов в России. Кроме того, компании, банки и частные инвесторы подают иски к Euroclear в российские арбитражные суды, по ряду из них приняты положительные решения.Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго.На Западе почувствовали вкус российских денег. Ни для кого не секрет, что наши средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета той же Бельгии, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм. А цифры здесь весьма впечатляющие. По итогам 2023 года Euroclear получил от реинвестирования "замороженных" российских активов прибыль в размере 4,4 миллиарда евро, за 2022 год – 821 миллион евро. С учетом корпоративного налога в бельгийский бюджет поступит 1,085 миллиарда евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.Мы внимательно отслеживаем все эти процессы и наблюдаем за потугами представителей коллективного Запада всеми правдами и неправдами подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств. Подобные попытки представляют собой банальное воровство с пагубными последствиями для мировых финансов и инвестиционной сферы.– Что в Москве ожидают от двусторонних отношений с Нидерландами после победы "Партии свободы" Герта Вилдерса на выборах? Ожидаете ли вы изменения позиции Гааги по поставкам вооружения, в том числе F-16, Киеву?– Не в нашей традиции комментировать выборы в зарубежных странах, которые являются их сугубо внутренним делом. Однако итоги внеочередных парламентских выборов в Нидерландах в ноябре 2023 года действительно стали для многих наблюдателей неожиданностью и потому вызвали повышенное внимание и различного рода толкования. Некоторые западные СМИ охарактеризовали их как "политическое землетрясение". До сих пор ведутся дискуссии, почему столь убедительная победа "Партии свободы" оказалась возможной. Здесь действительно есть, о чем порассуждать.Для многих экспертов очевидно, что такие результаты являются отражением недовольства значительной части избирателей политикой правительства Марка Рютте, при котором наиболее острые внутренние вопросы не решаются или решаются недостаточно эффективно. К ним, как представляется, относится и миграционный кризис, который и привел к досрочной отставке правительства. В этом смысле результаты выборов, вероятно, можно трактовать как сигнал власти о том, что для простых нидерландцев в приоритете решение насущных социально-экономических задач, а не глобальная геополитика, реализуемая за счет налогоплательщиков и в ущерб их коренным интересам. Не случайно Герт Вилдерс вел свою избирательную кампанию под лозунгом "Голландцы на первом месте".Кроме того, итоги выборов подтвердили еще одну тенденцию, набирающую обороты во многих странах Западной Европы, – усталость электората от классических, традиционных партий, пребывание у власти которых на протяжении десятилетий привело к кризисным явлениям в экономике и снижению благосостояния граждан. Именно поэтому мы видим, что европейские политические элиты проецируют так называемый нидерландский прецедент на расклад сил в собственных странах, опасаясь взрывного роста популярности представителей крайне правого или крайне левого спектра политических сил, или вообще совершенно новых партий и движений, продвигающих, как правило, прагматичную, национально ориентированную повестку, а не глобалистские идеи зачастую в угоду основному заокеанскому союзнику.Герт Вилдерс уже давно занимает заметное место на нидерландской политической сцене. В 2018 году он побывал в Москве в рамках российско-нидерландских межпарламентских контактов. Мы также обратили внимание на его заявления о неэффективности антироссийских санкций и нецелесообразности неконтролируемой накачки вооружением Украины. Тем не менее пока рано строить прогнозы о том, какую линию изберет новое нидерландское правительство в отношении России. В настоящее время ведутся непростые переговоры относительно возможного состава правящей коалиции. Кто войдет в ее состав, покажет время.До сих пор Нидерланды выступали в авангарде наиболее конфронтационно настроенных по отношению к России государств-членов ЕС и НАТО. Нынешний кабинет затвердил очередные решения о выделении на помощь Украине свыше двух миллиардов евро в 2024 году, а также передаче Киеву 24 истребителей F-16 при соблюдении ряда условий. Таким образом, вполне определенные политические рамки уже заданы. Захочет ли новая коалиция выйти из этой порочной конфронтационной внешнеполитической парадигмы, заложенной предыдущим правительством, – большой вопрос. Будем судить по конкретным делам.– Планирует ли Россия обращаться в Европейский суд в связи с передачей скифского золота Украине? Какие есть альтернативные пути для этого?– Стороной в судебных разбирательствах по экспонатам скифского золота выступали крымские музеи, которые и будут определяться по дальнейшим правовым и практическим шагам с целью восстановления справедливости и возвращения наследия Крымского полуострова всеми имеющимися законными способами. Однако очевидно, что мириться с откровенной кражей уникальной коллекции особого культурного и исторического значения невозможно. И никакие псевдоюридические решения не могут оправдать это бессовестное воровство.Нас беспокоит также другое – нет уверенности, что нынешние киевские власти в состоянии сохранить эту важную часть культурного наследия Крыма. С учетом нескрываемого варварского отношения политического руководства Украины не только к людям, но и к памятникам истории и культуры, ожидать можно чего угодно. Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба – не можем исключать, что они могут быть утрачены.– Известно, что вина из Италии и Испании сохраняют прочные позиции в России. Снизился ли экспорт вин из этих стран в РФ? Насколько он изменился по сравнению с 2022 годом?– Прежде всего, отмечу успешное развитие нашего собственного виноделия на Кубани, в Крыму и в других регионах России. На этом направлении импортозамещение успешно идет уже не первый год. Вместе с тем, российский рынок настолько емкий, что на нем хватает места производителям качественных напитков со всего мира – от Абхазии до Аргентины. Что касается Италии, то ее географию – от Трентино до Сицилии – все еще можно изучать по этикеткам вин, представленных на полках наших магазинов.Что касается Испании, то эта страна по-прежнему входит в пятерку самых крупных иностранных поставщиков винной продукции в Россию, хотя ее относительная доля снижается. Стоимостные объемы импорта Россией испанского вина в 2022 году составили 34,9 миллиона долларов США, за 11 месяцев 2023 года – 27,3 миллиона долларов США.– Наблюдается ли по итогам 2023 года восстановление туристических потоков из России на популярных европейских направлениях: Франция, Италия, Испания? Насколько выросло число туристов из России? Есть ли прецеденты, когда гражданам России отказывают в выдаче туристической визы без объяснения причин?– Резкий спад турпотока из России во Францию произошел с началом пандемии коронавируса в 2019 году. Это был рекордный год – тогда эту страну посетило более полумиллиона россиян. Однако с учетом действующих санитарных ограничений к началу 2022 года количество туристов кратно сократилось. Впоследствии, с началом СВО, неправомерные есовские ограничения привели к тому, что взаимный турпоток стал минимальным. Сегодня говорить о каком-либо серьезном восстановлении туристического обмена с Францией рано, равно как и предполагать, что это произойдет в ближайшие годы, принимая во внимание нынешнюю крайне резкую риторику наших бывших европейских партнеров.По имеющимся данным, в 2022 году Францию посетило лишь 15,6 тысячи российских туристов. Так, в 2023 году во Франции побывало на 95% меньше туристов из России, чем в 2019 году. Сказывается отсутствие возможности расплатиться картами российских банков, усложнение процедуры и удорожание шенгенских виз, отсутствие прямых авиарейсов. Понятно, что от поездок во Францию отваживает конфронтационный настрой в отношении России, который культивируют французские власти и СМИ.Причем процесс носит обоюдоострый характер. В первом полугодии 2023 года в Россию из Франции с целью туризма прибыло лишь около девяти тысяч человек. Для сравнения, на пике в 2019 году – 223 тысячи туристов, в 2020 году – 32 тысячи, в 2021 году – 22 тысячи, а в 2022 году – 12,5 тысяч.Ситуация в сфере туризма с Францией характерна и для других туристических направлений в Европе, прежде всего, Италии. Рекордный объем турпотока из России был зафиксирован в 2019 году, когда Италию посетили более миллиона российских граждан. После введения ограничений на международные перевозки в связи с пандемией коронавируса этот показатель сократился в три-четыре раза. Следствием присоединения Италии к антироссийским санкциям ЕС и США стало сокращение объема турпотока в 2022 году до почти нулевых показателей. Вместе с тем по мере налаживания альтернативных транспортных маршрутов с пересадкой в третьих странах (в первую, очередь через Турцию, Армению, Сербию и ОАЭ) по итогам 2023 года зафиксирован небольшой рост количества российских туристов в Италии, хотя и совершенно несопоставимый с прежними годами.Лучше обстоят дела на "испанском направлении", несмотря на сильное снижение турпотока. При этом в былые времена Испания принимала более 1,3 миллиона наших туристов в год. Число же испанских туристов, посетивших Россию в 2022 году – 1,6 тысячи, в 2023 году – около двух тысяч (оценочно).Что касается случаев отказов россиянам в выдаче туристических виз, то, насколько мне известно, они имеют место, но массового характера не носят. В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа, которые могут носить самый разный характер. Отмечу, однако, что консульские учреждения Франции, Италии и Испании продолжают выдачу туристических виз россиянам.

https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926294944.html

https://ria.ru/20240209/polsha-1926314749.html

https://radiosputnik.ru/20240101/almazy-1919314562.html

https://radiosputnik.ru/20240208/intervyu-1926220220.html

https://ria.ru/20240206/aktivy-1925687738.html

https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925395384.html

https://ria.ru/20231129/zoloto-1912703382.html

https://ria.ru/20231015/vino-1902854705.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), россия, европа, сша