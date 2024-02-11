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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области - РИА Новости, 11.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области
Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинское информагентство "Укринформ". РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T23:39
2024-02-11T23:39
2024-02-11T23:44
специальная военная операция на украине
павлоград
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинское информагентство "Укринформ". "В Павлограде раздаются взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале информагентства. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 22.22 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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павлоград, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области
"Укринформ": в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы