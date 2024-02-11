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В МИД сообщили об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз

В МИД сообщили об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз - РИА Новости, 11.02.2024

В МИД сообщили об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз

Случаи отказов россиянам в выдаче шенгенских туристических виз не носят массового характера, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T06:39

2024-02-11T06:39

2024-02-11T17:24

россия

франция

италия

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Случаи отказов россиянам в выдаче шенгенских туристических виз не носят массового характера, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Что касается случаев отказов россиянам в выдаче туристических виз, то, насколько мне известно, они имеют место, но массового характера не носят. В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа, которые могут носить самый разный характер. Отмечу, однако, что консульские учреждения Франции, Италии и Испании продолжают выдачу туристических виз россиянам", - сказал дипломат.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера. Читайте полный текст интервью Артема Студенникова >>

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россия, франция, италия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), евросоюз, в мире, новости - туризм