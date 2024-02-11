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Укрепления ВСУ повергли украинского журналиста в ужас - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:59 11.02.2024 (обновлено: 13:47 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/ukrepleniya-1926649861.html
Укрепления ВСУ повергли украинского журналиста в ужас
Укрепления ВСУ повергли украинского журналиста в ужас - РИА Новости, 11.02.2024
Укрепления ВСУ повергли украинского журналиста в ужас
Командованию ВСУ не удалось создать такие же линии обороны, как у России, пожаловался главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Юрий Бутусов РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T06:59
2024-02-11T13:47
специальная военная операция на украине
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юрий бутусов
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Командованию ВСУ не удалось создать такие же линии обороны, как у России, пожаловался главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Юрий Бутусов в видеоблоге."На фронте (у ВСУ. — Прим. ред.) никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет", — рассказал он.По словам Бутусова, ВСУ столкнулись с нехваткой спецтехники и бетона. Строительство укреплений сводится к рытью окопов силами солдат с лопатами, и даже в этом случае подготовка обороны обычно связана с инициативой отдельных подразделений.&quot;Не экономятся люди, силы людей, ну и большие потери из-за этого&quot;, — посетовал журналист.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926534270.html
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в мире, россия, украина, юрий бутусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины
Укрепления ВСУ повергли украинского журналиста в ужас

Журналист Бутусов заявил, что у Украины нет таких укреплений, как у России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Командованию ВСУ не удалось создать такие же линии обороны, как у России, пожаловался главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Юрий Бутусов в видеоблоге.
"На фронте (у ВСУ. — Прим. ред.) никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет", — рассказал он.
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По словам Бутусова, ВСУ столкнулись с нехваткой спецтехники и бетона. Строительство укреплений сводится к рытью окопов силами солдат с лопатами, и даже в этом случае подготовка обороны обычно связана с инициативой отдельных подразделений.
«

"Не экономятся люди, силы людей, ну и большие потери из-за этого", — посетовал журналист.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
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