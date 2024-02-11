https://ria.ru/20240211/ukrepleniya-1926649861.html

Укрепления ВСУ повергли украинского журналиста в ужас

Укрепления ВСУ повергли украинского журналиста в ужас - РИА Новости, 11.02.2024

Укрепления ВСУ повергли украинского журналиста в ужас

Командованию ВСУ не удалось создать такие же линии обороны, как у России, пожаловался главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Юрий Бутусов РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T06:59

2024-02-11T06:59

2024-02-11T13:47

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Командованию ВСУ не удалось создать такие же линии обороны, как у России, пожаловался главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Юрий Бутусов в видеоблоге."На фронте (у ВСУ. — Прим. ред.) никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет", — рассказал он.По словам Бутусова, ВСУ столкнулись с нехваткой спецтехники и бетона. Строительство укреплений сводится к рытью окопов силами солдат с лопатами, и даже в этом случае подготовка обороны обычно связана с инициативой отдельных подразделений."Не экономятся люди, силы людей, ну и большие потери из-за этого", — посетовал журналист.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926534270.html

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в мире, россия, украина, юрий бутусов, вооруженные силы украины