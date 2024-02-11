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Трамп шокировал Белый дом важным заявлением о России - РИА Новости, 11.02.2024
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08:51 11.02.2024 (обновлено: 20:33 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/tramp-1926654528.html
Трамп шокировал Белый дом важным заявлением о России
Трамп шокировал Белый дом важным заявлением о России - РИА Новости, 11.02.2024
Трамп шокировал Белый дом важным заявлением о России
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом, РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T08:51
2024-02-11T20:33
в мире
сша
россия
южная каролина
дональд трамп
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом, чем возмутил Белый дом, пишет The Guardian."Один из президентов большой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не будем платить и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" — Я сказал: "Вы не заплатили, у вас просрочка", — вспомнил Трамп во время предвыборного митинга в Южной Каролине.По его словам, в этой ситуации он не стал бы помогать."Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших. — Прим. ред.) делать все, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам", — заключил экс-президент.Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс осудил это высказывание, назвав "поощрение вторжений" ужасающим и бездумным."Это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику", — сказал он, подчеркнув, что благодаря действиям президента Джо Байдена Североатлантический альянс важен как никогда.Трамп постоянно заявляет, что не верит в желание НАТО защищать США. Будучи президентом, он выражал недовольство работой альянса и грозил, что США выйдут из него, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывал мнение, что США не покинут военный блок вне зависимости от результатов американских выборов, намеченных на ноябрь.
https://ria.ru/20240204/ssha-1925302278.html
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в мире, сша, россия, южная каролина, дональд трамп, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Россия, Южная Каролина, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, НАТО
Трамп шокировал Белый дом важным заявлением о России

Трамп заявил, что стал бы поощрять атаки РФ на НАТО

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом, чем возмутил Белый дом, пишет The Guardian.
"Один из президентов большой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не будем платить и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" — Я сказал: "Вы не заплатили, у вас просрочка", — вспомнил Трамп во время предвыборного митинга в Южной Каролине.
По его словам, в этой ситуации он не стал бы помогать.
"Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших. — Прим. ред.) делать все, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам", — заключил экс-президент.
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Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс осудил это высказывание, назвав "поощрение вторжений" ужасающим и бездумным.
"Это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику", — сказал он, подчеркнув, что благодаря действиям президента Джо Байдена Североатлантический альянс важен как никогда.
Трамп постоянно заявляет, что не верит в желание НАТО защищать США. Будучи президентом, он выражал недовольство работой альянса и грозил, что США выйдут из него, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывал мнение, что США не покинут военный блок вне зависимости от результатов американских выборов, намеченных на ноябрь.
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