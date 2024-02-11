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Визитку Путина и документ с его подписью продали за 680 тысяч рублей

Визитку Путина и документ с его подписью продали за 680 тысяч рублей - РИА Новости, 11.02.2024

Визитку Путина и документ с его подписью продали за 680 тысяч рублей

Еще одна визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на торгах в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T21:57

2024-02-11T21:57

2024-02-11T21:57

санкт-петербург

россия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Еще одна визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на торгах в Санкт-Петербурге за 200 тысяч рублей, документ за его подписью ушел с молотка за 480 тысяч рублей, следует из данных аукционной площадки. "Лот №400. Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связям <...> Двести тысяч рублей - продано", — сказал ведущий аукциона, который транслируется на сайте электронной площадки. На торгах по этому лоту стоимость визитки Путина возросла со 150 тысяч рублей (лидирующая ставка на начало аукциона) до 200 тысяч рублей с шагом 10 тысяч рублей. Также на электронном аукционе продан лот, представляющий собой свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Документ, который датирован 14 июля 1992 года, купили за 480 тысяч рублей, что соответствовало лидирующей ставке на момент начала торгов. Ранее в конце декабря на аналогичных торгах за 2 миллиона рублей была продана визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов, где несколько телефонных номеров написаны его рукой. Визитки Путина 1990-х годов достаточно часто выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.

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санкт-петербург, россия, владимир путин, общество