Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО
Риттер: ВС России уничтожают операторов дронов ВСУ, срывая их атаки на передовой
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российская армия срывает атаки украинских беспилотников на передовой, уничтожая операторов дронов, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"На изолированных участках фронта украинская армия пыталась накопить достаточное количество БПЛА для срыва российской атаки, но они придумали, как противодействовать. Этот метод заключается в выслеживании операторов дронов. Сейчас оператор дронов — самая опасная работа на Украине, потому что ты отмечен смертью", — пояснил он.
По словам военного, по всей линии соприкосновения происходит развал единства украинских войск, которое поддерживало жизнеспособность ВСУ на поле боя. Им не хватает артиллерийских боеприпасов, и у военных нет возможности заменить их чем-то, добавил эксперт.
"Без огневой поддержки украинская пехота очень уязвима перед российскими артиллерийскими обстрелами и ударами дронов", — резюмировал Риттер.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.