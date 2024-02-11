https://ria.ru/20240211/svo-1926725285.html

Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО

Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО - РИА Новости, 11.02.2024

Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО

Российская армия срывает атаки украинских беспилотников на передовой, уничтожая операторов дронов, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T18:47

2024-02-11T18:47

2024-02-11T20:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российская армия срывает атаки украинских беспилотников на передовой, уничтожая операторов дронов, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."На изолированных участках фронта украинская армия пыталась накопить достаточное количество БПЛА для срыва российской атаки, но они придумали, как противодействовать. Этот метод заключается в выслеживании операторов дронов. Сейчас оператор дронов — самая опасная работа на Украине, потому что ты отмечен смертью", — пояснил он.По словам военного, по всей линии соприкосновения происходит развал единства украинских войск, которое поддерживало жизнеспособность ВСУ на поле боя. Им не хватает артиллерийских боеприпасов, и у военных нет возможности заменить их чем-то, добавил эксперт."Без огневой поддержки украинская пехота очень уязвима перед российскими артиллерийскими обстрелами и ударами дронов", — резюмировал Риттер.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

https://ria.ru/20240211/vsu-1926713301.html

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в мире, киев, украина, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины