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Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 11.02.2024 (обновлено: 20:37 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/svo-1926725285.html
Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО
Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО - РИА Новости, 11.02.2024
Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО
Российская армия срывает атаки украинских беспилотников на передовой, уничтожая операторов дронов, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:47
2024-02-11T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российская армия срывает атаки украинских беспилотников на передовой, уничтожая операторов дронов, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."На изолированных участках фронта украинская армия пыталась накопить достаточное количество БПЛА для срыва российской атаки, но они придумали, как противодействовать. Этот метод заключается в выслеживании операторов дронов. Сейчас оператор дронов — самая опасная работа на Украине, потому что ты отмечен смертью", — пояснил он.По словам военного, по всей линии соприкосновения происходит развал единства украинских войск, которое поддерживало жизнеспособность ВСУ на поле боя. Им не хватает артиллерийских боеприпасов, и у военных нет возможности заменить их чем-то, добавил эксперт."Без огневой поддержки украинская пехота очень уязвима перед российскими артиллерийскими обстрелами и ударами дронов", — резюмировал Риттер.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
https://ria.ru/20240211/vsu-1926713301.html
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в мире, киев, украина, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Изолированные участки фронта: в США раскрыли, что Россия сделала в зоне СВО

Риттер: ВС России уничтожают операторов дронов ВСУ, срывая их атаки на передовой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российская армия срывает атаки украинских беспилотников на передовой, уничтожая операторов дронов, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"На изолированных участках фронта украинская армия пыталась накопить достаточное количество БПЛА для срыва российской атаки, но они придумали, как противодействовать. Этот метод заключается в выслеживании операторов дронов. Сейчас оператор дронов — самая опасная работа на Украине, потому что ты отмечен смертью", — пояснил он.
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По словам военного, по всей линии соприкосновения происходит развал единства украинских войск, которое поддерживало жизнеспособность ВСУ на поле боя. Им не хватает артиллерийских боеприпасов, и у военных нет возможности заменить их чем-то, добавил эксперт.
"Без огневой поддержки украинская пехота очень уязвима перед российскими артиллерийскими обстрелами и ударами дронов", — резюмировал Риттер.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
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