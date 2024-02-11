https://ria.ru/20240211/spg-1926651746.html

МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России

МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России - РИА Новости, 11.02.2024

МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России

Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T08:08

2024-02-11T08:08

2024-02-11T19:17

россия

европа

евросоюз

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еврокомиссия

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

брюссель

экономика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в ногу", заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников."Все эти потуги равносильны "выстрелу себе в ногу". Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения. Европе нужен газ", — сказал Студенников.Он привел в пример Бельгию, которая импортирует до 80 процентов энергоносителей."Многие европейские энергокомпании по-прежнему рассматривают поставки газа из России в качестве одного из вариантов диверсификации импорта в условиях усиления зависимости ЕС от американского СПГ", — подчеркнул дипломат.В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности ожидается, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии.Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на европейский энергетический рынок и способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Кроме того, оно нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок природного газа странами ЕС. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена формальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза.Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55 процентов к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.Читайте полный текст интервью Артема Студенникова >>

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

https://ria.ru/20240203/gaz-1925080690.html

https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), брюссель, экономика