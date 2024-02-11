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МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России - РИА Новости, 11.02.2024
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08:08 11.02.2024 (обновлено: 19:17 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/spg-1926651746.html
МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России
МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России - РИА Новости, 11.02.2024
МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России
Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T08:08
2024-02-11T19:17
россия
европа
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
брюссель
экономика
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в ногу", заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников."Все эти потуги равносильны "выстрелу себе в ногу". Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения. Европе нужен газ", — сказал Студенников.Он привел в пример Бельгию, которая импортирует до 80 процентов энергоносителей."Многие европейские энергокомпании по-прежнему рассматривают поставки газа из России в качестве одного из вариантов диверсификации импорта в условиях усиления зависимости ЕС от американского СПГ", — подчеркнул дипломат.В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности ожидается, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии.Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на европейский энергетический рынок и способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Кроме того, оно нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок природного газа странами ЕС. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена формальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза.Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55 процентов к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.Читайте полный текст интервью Артема Студенникова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
https://ria.ru/20240203/gaz-1925080690.html
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россия, европа, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), брюссель, экономика
Россия, Европа, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Брюссель, Экономика
МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России

МИД сравнил попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России с выстрелом себе в ногу

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в ногу", заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников.
"Все эти потуги равносильны "выстрелу себе в ногу". Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения. Европе нужен газ", — сказал Студенников.
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Он привел в пример Бельгию, которая импортирует до 80 процентов энергоносителей.
"Многие европейские энергокомпании по-прежнему рассматривают поставки газа из России в качестве одного из вариантов диверсификации импорта в условиях усиления зависимости ЕС от американского СПГ", — подчеркнул дипломат.
В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности ожидается, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии.
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Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на европейский энергетический рынок и способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Кроме того, оно нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок природного газа странами ЕС. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.
Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена формальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза.
Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55 процентов к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.
Читайте полный текст интервью Артема Студенникова >>
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