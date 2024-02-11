МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России
МИД сравнил попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России с выстрелом себе в ногу
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в ногу", заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников.
"Все эти потуги равносильны "выстрелу себе в ногу". Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения. Европе нужен газ", — сказал Студенников.
Он привел в пример Бельгию, которая импортирует до 80 процентов энергоносителей.
"Многие европейские энергокомпании по-прежнему рассматривают поставки газа из России в качестве одного из вариантов диверсификации импорта в условиях усиления зависимости ЕС от американского СПГ", — подчеркнул дипломат.
В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности ожидается, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии.
Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на европейский энергетический рынок и способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Кроме того, оно нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок природного газа странами ЕС. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.
Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена формальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза.
Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55 процентов к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.