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В МИД заявили о росте поставок российского СПГ во Францию - РИА Новости, 11.02.2024
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05:47 11.02.2024 (обновлено: 05:53 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/spg-1926648460.html
В МИД заявили о росте поставок российского СПГ во Францию
В МИД заявили о росте поставок российского СПГ во Францию - РИА Новости, 11.02.2024
В МИД заявили о росте поставок российского СПГ во Францию
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T05:47
2024-02-11T05:53
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. &quot;По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ. В январе-сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41 процент&quot;, — сказал Студенников.Он добавил, что основным пунктом приема для российских поставок сжиженного газа стал терминал в Монтуар-де-Бретань, в который в 2022 году поступило 1,68 миллиарда кубических метров, а в первом полугодии 2023 года — 0,89 миллиардов кубических метров СПГ. Ранее газета Telegraph со ссылкой на данные Евростата сообщала, что страны ЕС в 2023 году закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, при этом Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая. Согласно данным статистической службы ЕС, Испания закупила российского СПГ на 1,8 миллиарда евро в первые девять месяцев 2023 года. Франция заняла второе место в ЕС по этому показателю, закупив российского СПГ на 1,5 миллиарда евро. Следующая за ней Бельгия потратила на те же цели 1,36 миллиарда евро. Европейский рынок был исторически главным для российских газовиков, поставки туда газа в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Однако в 2022 году - после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок — экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.
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россия, франция, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), евросоюз, евростат, газпром, в мире
Россия, Франция, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Евросоюз, Евростат, Газпром, В мире
В МИД заявили о росте поставок российского СПГ во Францию

МИД: поставки СПГ из России во Францию за 2023 год выросли на 41%

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз для перевозки сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз для перевозки сжиженного природного газа . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
«

"По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ. В январе-сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41 процент", — сказал Студенников.

Он добавил, что основным пунктом приема для российских поставок сжиженного газа стал терминал в Монтуар-де-Бретань, в который в 2022 году поступило 1,68 миллиарда кубических метров, а в первом полугодии 2023 года — 0,89 миллиардов кубических метров СПГ.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на данные Евростата сообщала, что страны ЕС в 2023 году закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, при этом Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая.
Согласно данным статистической службы ЕС, Испания закупила российского СПГ на 1,8 миллиарда евро в первые девять месяцев 2023 года. Франция заняла второе место в ЕС по этому показателю, закупив российского СПГ на 1,5 миллиарда евро. Следующая за ней Бельгия потратила на те же цели 1,36 миллиарда евро.
Европейский рынок был исторически главным для российских газовиков, поставки туда газа в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Однако в 2022 году - после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок — экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Растущая зависимость Европы от СПГ США становится рискованной, пишут СМИ
28 января, 05:13
 
РоссияФранцияАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)ЕвросоюзЕвростатГазпромВ мире
 
 
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