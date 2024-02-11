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В России обсудят проекты по оказанию помощи женщинам-ученым - РИА Новости, 11.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
13:13 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/proekty-1926683973.html
В России обсудят проекты по оказанию помощи женщинам-ученым
В России обсудят проекты по оказанию помощи женщинам-ученым - РИА Новости, 11.02.2024
В России обсудят проекты по оказанию помощи женщинам-ученым
Проекты по оказанию помощи женщинам и девочкам в науке, а также лучшие практики в научной сфере обсудят в рамках двух тематических форумов в России, которые... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:13
2024-02-11T13:13
выставка-форум "россия"
общество
россия
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лилия гумерова
совет федерации рф
санкт-петербург
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Проекты по оказанию помощи женщинам и девочкам в науке, а также лучшие практики в научной сфере обсудят в рамках двух тематических форумов в России, которые пройдут в 2024 году, сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Отдельно отмечу тему наставничества в науке, которая особенно ярко прозвучала в Год педагога и наставника. Проекты по оказанию помощи в непрерывной научной карьере молодых женщин-учёных, включая социальную тематику, лучшие практики, а также новые возможности женской дипломатии мы обязательно рассмотрим в рамках первого Всероссийского женского форума в марте 2024 года и Четвёртого Евразийского женского форума в сентябре, который пройдёт в этом году в Санкт-Петербурге", - отметила Гумерова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке. Речь идёт о Всероссийском женском форуме "Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию", который пройдёт 5-6 марта в Москве в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Гумерова упомянула Четвертый Евразийский женский форум, который традиционно пройдет в Санкт-Петербурге 18-20 сентября. Публичная дискуссия в честь Международного дня женщин и девочек в науке призвана привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, презентовать действующие меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.
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общество, россия, москва, лилия гумерова, совет федерации рф, санкт-петербург
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Москва, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ, Санкт-Петербург
В России обсудят проекты по оказанию помощи женщинам-ученым

В России обсудят проекты по оказанию помощи женщинам-ученым на двух форумах

© Depositphotos.com / IgorVetushkoЖенщина-ученый во время работы в лаборатории
Женщина-ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Женщина-ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Проекты по оказанию помощи женщинам и девочкам в науке, а также лучшие практики в научной сфере обсудят в рамках двух тематических форумов в России, которые пройдут в 2024 году, сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Отдельно отмечу тему наставничества в науке, которая особенно ярко прозвучала в Год педагога и наставника. Проекты по оказанию помощи в непрерывной научной карьере молодых женщин-учёных, включая социальную тематику, лучшие практики, а также новые возможности женской дипломатии мы обязательно рассмотрим в рамках первого Всероссийского женского форума в марте 2024 года и Четвёртого Евразийского женского форума в сентябре, который пройдёт в этом году в Санкт-Петербурге", - отметила Гумерова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.
Речь идёт о Всероссийском женском форуме "Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию", который пройдёт 5-6 марта в Москве в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Гумерова упомянула Четвертый Евразийский женский форум, который традиционно пройдет в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
Публичная дискуссия в честь Международного дня женщин и девочек в науке призвана привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, презентовать действующие меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.
Центр ипотечного кредитования - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Более 130 женщин-ученых Подмосковья получили соципотеку с 2016 года
11 октября 2023, 12:31
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияМоскваЛилия ГумероваСовет Федерации РФСанкт-Петербург
 
 
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