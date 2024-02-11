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В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в поджоге шин в доме - РИА Новости, 11.02.2024
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17:50 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/podozrevaemye-1926719897.html
В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в поджоге шин в доме
В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в поджоге шин в доме - РИА Новости, 11.02.2024
В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в поджоге шин в доме
Подозреваемых в поджоге шин в доме на улице Фрунзе, где пострадали три человека, несовершеннолетних подростков заключили под стражу до 8 апреля, сообщает... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:50
2024-02-11T17:50
происшествия
санкт-петербург
фрунзе
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Подозреваемых в поджоге шин в доме на улице Фрунзе, где пострадали три человека, несовершеннолетних подростков заключили под стражу до 8 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух несовершеннолетних лиц - учеников 7 и 9 классов, которые 08.02.2024 подожгли квартиру в д. 10 на ул. Фрунзе", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что двоих подростков подозревают в поджоге автопокрышек в подъезде жилого дома по улице Фрунзе в Московском районе Санкт-Петербурга, который произошел 8 февраля. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе тушения пожара было эвакуировано 22 человека. В медицинское учреждение с ингаляционным отравлением в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована семейная пара - женщина 55 лет и ее 61-летний супруг, а также их соседка – 74-летняя женщина. Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статье "умышленное уничтожение или порча имущества" и "покушение на убийство". Полиция задержала по подозрению в поджоге покрышек двоих: 15-летнего ученика 9 класса, проживающего в Выборгском районе города, и 14-летнего семиклассника из деревни Вартемяги Ленинградской области.
https://ria.ru/20240209/arest-1926418050.html
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санкт-петербург
фрунзе
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происшествия, санкт-петербург, фрунзе, выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Фрунзе, Выборгский район
В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в поджоге шин в доме

В Петербурге заключили под стражу подростков, подозреваемых в поджоге шин в доме

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Подозреваемых в поджоге шин в доме на улице Фрунзе, где пострадали три человека, несовершеннолетних подростков заключили под стражу до 8 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух несовершеннолетних лиц - учеников 7 и 9 классов, которые 08.02.2024 подожгли квартиру в д. 10 на ул. Фрунзе", - говорится в сообщении.
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9 февраля, 14:02
Ранее сообщалось, что двоих подростков подозревают в поджоге автопокрышек в подъезде жилого дома по улице Фрунзе в Московском районе Санкт-Петербурга, который произошел 8 февраля. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе тушения пожара было эвакуировано 22 человека. В медицинское учреждение с ингаляционным отравлением в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована семейная пара - женщина 55 лет и ее 61-летний супруг, а также их соседка – 74-летняя женщина.
Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статье "умышленное уничтожение или порча имущества" и "покушение на убийство". Полиция задержала по подозрению в поджоге покрышек двоих: 15-летнего ученика 9 класса, проживающего в Выборгском районе города, и 14-летнего семиклассника из деревни Вартемяги Ленинградской области.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФрунзеВыборгский район
 
 
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