https://ria.ru/20240211/podozrevaemye-1926719897.html

В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в поджоге шин в доме

В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в поджоге шин в доме - РИА Новости, 11.02.2024

В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в поджоге шин в доме

Подозреваемых в поджоге шин в доме на улице Фрунзе, где пострадали три человека, несовершеннолетних подростков заключили под стражу до 8 апреля, сообщает... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T17:50

2024-02-11T17:50

2024-02-11T17:50

происшествия

санкт-петербург

фрунзе

выборгский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Подозреваемых в поджоге шин в доме на улице Фрунзе, где пострадали три человека, несовершеннолетних подростков заключили под стражу до 8 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух несовершеннолетних лиц - учеников 7 и 9 классов, которые 08.02.2024 подожгли квартиру в д. 10 на ул. Фрунзе", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что двоих подростков подозревают в поджоге автопокрышек в подъезде жилого дома по улице Фрунзе в Московском районе Санкт-Петербурга, который произошел 8 февраля. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе тушения пожара было эвакуировано 22 человека. В медицинское учреждение с ингаляционным отравлением в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована семейная пара - женщина 55 лет и ее 61-летний супруг, а также их соседка – 74-летняя женщина. Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статье "умышленное уничтожение или порча имущества" и "покушение на убийство". Полиция задержала по подозрению в поджоге покрышек двоих: 15-летнего ученика 9 класса, проживающего в Выборгском районе города, и 14-летнего семиклассника из деревни Вартемяги Ленинградской области.

https://ria.ru/20240209/arest-1926418050.html

https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html

санкт-петербург

фрунзе

выборгский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, фрунзе, выборгский район