https://ria.ru/20240211/otvet-1926670368.html

МИД рассказал о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

МИД рассказал о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов - РИА Новости, 11.02.2024

МИД рассказал о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами после введения санкций против драгоценных камней из России, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:06

2024-02-11T11:06

2024-02-11T21:10

москва

евросоюз

россия

бельгия

брюссель

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами после введения санкций против драгоценных камней из России, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников."Отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие, далекие от Брюсселя страны", — сказал Студенников.По его словам, Брюссель все же пытается создать "страховочные сетки", настаивая на необходимости расширения эмбарго на общемировой уровень. Тем не менее дипломат отметил, что в бельгийском алмазном лобби открыто говорят о потере тысячи рабочих мест и трети товарооборота."Международные банки пересматривают кредитную политику, считая отныне алмазный бизнес в Антверпене проблемным, и закрывают свои отделения", — подчеркнул Студенников.Он добавил, что в подобных условиях компании предпочитают переезжать в другие страны, власти которых не отказываются от взаимовыгодного сотрудничества в угоду политическим интересам третьих государств."Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом", — резюмировал дипломат.Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен.Читайте полный текст интервью Артема Студенникова >>

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

https://ria.ru/20231114/almazy-1909389687.html

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москва, евросоюз, россия, бельгия, брюссель, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)