https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926698262.html
В Дагестане назвали возможную причину массового отравления в кафе
В Дагестане назвали возможную причину массового отравления в кафе - РИА Новости, 11.02.2024
В Дагестане назвали возможную причину массового отравления в кафе
Причиной массового отравления посетителей кафе в селе Дылым мог стать майонез, сообщила пресс-служба администрации Казбековского района Дагестана в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:12
2024-02-11T15:12
2024-02-11T19:40
происшествия
казбековский район
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 11 фев — РИА Новости. Причиной массового отравления посетителей кафе в селе Дылым мог стать майонез, сообщила пресс-служба администрации Казбековского района Дагестана в Telegram-канале. "Завершены мероприятия по изъятию нереализованной продукции недобросовестного производителя. Выяснилось, что одним из ингредиентов был майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло", — говорится в заявлении.Как уточнили специалисты, клинические признаки, которые наблюдаются у отравившихся посетителей кафе, в основном проявляются после употребления недоброкачественных яиц, курятины и мясного фарша.Сейчас в селе Дылым продолжается мониторинг заболеваемости острой кишечной инфекцией, а во всех пунктах общественного питания проверяют качество представляемых услуг, отметили в ведомстве.Там также добавили, что владельцам торговых точек и пищеблоков запретили продавать еду быстрого приготовления рядом с образовательными учреждениями.Позднее управление Роспотребнадзора по республике сообщило, что в пункте общественного питания, где произошло заражение, выявили грубые нарушения санитарных правил. В их числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, а также отсутствие медицинских книжек у персонала. Сейчас заведение не работает.Первые сообщения о массовом пищевом отравлении в кафе в Дылыме появились накануне. По последним данным, всего пострадал 41 человек, 20 из них госпитализировали в центральную районную больницу Казбековского района, остальные лечатся на дому. Большинство заболевших — дети.
https://ria.ru/20240211/kafe-1926654886.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казбековский район, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Казбековский район, Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане назвали возможную причину массового отравления в кафе
Администрация Казбековского района: жители села Дылым могли отравиться майонезом
МАХАЧКАЛА, 11 фев — РИА Новости.
Причиной массового отравления посетителей кафе в селе Дылым мог стать майонез, сообщила пресс-служба администрации Казбековского района Дагестана в Telegram-канале
.
"Завершены мероприятия по изъятию нереализованной продукции недобросовестного производителя. Выяснилось, что одним из ингредиентов был майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло", — говорится в заявлении.
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Как уточнили специалисты, клинические признаки, которые наблюдаются у отравившихся посетителей кафе, в основном проявляются после употребления недоброкачественных яиц, курятины и мясного фарша.
Сейчас в селе Дылым продолжается мониторинг заболеваемости острой кишечной инфекцией, а во всех пунктах общественного питания проверяют качество представляемых услуг, отметили в ведомстве.
Там также добавили, что владельцам торговых точек и пищеблоков запретили продавать еду быстрого приготовления рядом с образовательными учреждениями.
Позднее управление Роспотребнадзора
по республике сообщило, что в пункте общественного питания, где произошло заражение, выявили грубые нарушения санитарных правил. В их числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, а также отсутствие медицинских книжек у персонала. Сейчас заведение не работает.
Первые сообщения о массовом пищевом отравлении в кафе в Дылыме появились накануне. По последним данным, всего пострадал 41 человек, 20 из них госпитализировали в центральную районную больницу Казбековского района, остальные лечатся на дому. Большинство заболевших — дети.
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