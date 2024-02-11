https://ria.ru/20240211/neft-1926653907.html

Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в Китай, заявил МИД

Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в Китай, заявил МИД - РИА Новости, 11.02.2024

Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в Китай, заявил МИД

Москва не ставит цели "специально заместить" Иран в вопросе поставок нефти в Китай, не вмешивается в торговлю Пекина с третьими странами, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T08:44

2024-02-11T08:44

2024-02-11T10:50

экономика

китай

иран

россия

нефть

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Москва не ставит цели "специально заместить" Иран в вопросе поставок нефти в Китай, не вмешивается в торговлю Пекина с третьими странами, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. "Что касается наращивания нефтяных поставок (из России в Китай - ред.), то хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие осуществляется на рыночной основе. Мы не преследуем цели кого-то специально заместить или восполнить чьи-либо объемы", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Москвы увеличить поставки нефти в связи с сообщениями о сокращении доли иранского топлива в китайском импорте. По его словам, основными факторами в вопросе наращивания поставок являются баланс спроса и предложения, а также совпадение интересов Москвы и Пекина. "Мы не вмешиваемся в партнерские связи Китая с третьими странами, тем более, с Ираном, с которым мы также поддерживаем дружеские отношения. Китайская сторона диверсифицирует свои поставки так, как она считает необходимым", - заявил Желоховцев. Агентство Рейтер в начале января сообщало, что Иран увеличил стоимость нефти, поставляемой Китаю, что создало трудности в торговле Тегерана и Пекина. Как результат – поставки нефти из Ирана в КНР сократились. Агентство Блумберг чуть позже со ссылкой на трейдеров написало, что частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае скупают российскую нефть ВСТО быстрее, чем обычно. По их данным, грузы на 3,8 миллиона тонн с поставкой в феврале были распроданы в течение первых двух недель января. Трейдеры утверждали, что наращивание темпов закупки связано с тем, что иранские продавцы настаивают на более высоких ценах на свою нефть. Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева >>

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

https://ria.ru/20231227/neft-1918489361.html

китай

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, иран, россия, нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)