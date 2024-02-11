Рейтинг@Mail.ru
Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в Китай, заявил МИД - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 11.02.2024 (обновлено: 10:50 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/neft-1926653907.html
Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в Китай, заявил МИД
Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в Китай, заявил МИД - РИА Новости, 11.02.2024
Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в Китай, заявил МИД
Москва не ставит цели "специально заместить" Иран в вопросе поставок нефти в Китай, не вмешивается в торговлю Пекина с третьими странами, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T08:44
2024-02-11T10:50
экономика
китай
иран
россия
нефть
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/18/1512101804_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_077b1bcc6cf5497e1a48c283a66ea2a9.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Москва не ставит цели "специально заместить" Иран в вопросе поставок нефти в Китай, не вмешивается в торговлю Пекина с третьими странами, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. "Что касается наращивания нефтяных поставок (из России в Китай - ред.), то хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие осуществляется на рыночной основе. Мы не преследуем цели кого-то специально заместить или восполнить чьи-либо объемы", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Москвы увеличить поставки нефти в связи с сообщениями о сокращении доли иранского топлива в китайском импорте. По его словам, основными факторами в вопросе наращивания поставок являются баланс спроса и предложения, а также совпадение интересов Москвы и Пекина. "Мы не вмешиваемся в партнерские связи Китая с третьими странами, тем более, с Ираном, с которым мы также поддерживаем дружеские отношения. Китайская сторона диверсифицирует свои поставки так, как она считает необходимым", - заявил Желоховцев. Агентство Рейтер в начале января сообщало, что Иран увеличил стоимость нефти, поставляемой Китаю, что создало трудности в торговле Тегерана и Пекина. Как результат – поставки нефти из Ирана в КНР сократились. Агентство Блумберг чуть позже со ссылкой на трейдеров написало, что частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае скупают российскую нефть ВСТО быстрее, чем обычно. По их данным, грузы на 3,8 миллиона тонн с поставкой в феврале были распроданы в течение первых двух недель января. Трейдеры утверждали, что наращивание темпов закупки связано с тем, что иранские продавцы настаивают на более высоких ценах на свою нефть. Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева &gt;&gt;
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
https://ria.ru/20231227/neft-1918489361.html
китай
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/18/1512101804_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_ed09e5bd0afed526daac473a06d2a352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, иран, россия, нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Китай, Иран, Россия, Нефть, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в Китай, заявил МИД

Желоховцев: у РФ нет цели специально заместить Иран в поставках нефти в Китай

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станция на российском участке нефтепровода "Россия - Китай"
Нефтеперекачивающая станция на российском участке нефтепровода Россия - Китай - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Нефтеперекачивающая станция на российском участке нефтепровода "Россия - Китай". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Москва не ставит цели "специально заместить" Иран в вопросе поставок нефти в Китай, не вмешивается в торговлю Пекина с третьими странами, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
"Что касается наращивания нефтяных поставок (из России в Китай - ред.), то хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие осуществляется на рыночной основе. Мы не преследуем цели кого-то специально заместить или восполнить чьи-либо объемы", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Москвы увеличить поставки нефти в связи с сообщениями о сокращении доли иранского топлива в китайском импорте.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
4 февраля, 08:00
По его словам, основными факторами в вопросе наращивания поставок являются баланс спроса и предложения, а также совпадение интересов Москвы и Пекина.
"Мы не вмешиваемся в партнерские связи Китая с третьими странами, тем более, с Ираном, с которым мы также поддерживаем дружеские отношения. Китайская сторона диверсифицирует свои поставки так, как она считает необходимым", - заявил Желоховцев.
Агентство Рейтер в начале января сообщало, что Иран увеличил стоимость нефти, поставляемой Китаю, что создало трудности в торговле Тегерана и Пекина. Как результат – поставки нефти из Ирана в КНР сократились.
Агентство Блумберг чуть позже со ссылкой на трейдеров написало, что частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае скупают российскую нефть ВСТО быстрее, чем обычно. По их данным, грузы на 3,8 миллиона тонн с поставкой в феврале были распроданы в течение первых двух недель января. Трейдеры утверждали, что наращивание темпов закупки связано с тем, что иранские продавцы настаивают на более высоких ценах на свою нефть.
Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева >>
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть
27 декабря 2023, 16:20
 
ЭкономикаКитайИранРоссияНефтьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала