https://ria.ru/20240211/zhelokhovtsev-1926432183.html

Иван Желоховцев: Москва и Пхеньян согласуют сроки визита Путина в КНДР

Иван Желоховцев: Москва и Пхеньян согласуют сроки визита Путина в КНДР - РИА Новости, 11.02.2024

Иван Желоховцев: Москва и Пхеньян согласуют сроки визита Путина в КНДР

В Москве уверены, что российско-китайское взаимодействие достигнет более высоких результатов после того, как в 2023 году был установлен рекорд в торговле,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:00

2024-02-11T10:00

2024-02-11T10:00

интервью - авторы

интервью

россия

азия

китай

кндр (северная корея)

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В Москве уверены, что российско-китайское взаимодействие достигнет более высоких результатов после того, как в 2023 году был установлен рекорд в торговле, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата он рассказал о "генеральной цели" в развитии отношении России и Китая, оценил вероятность эскалации вокруг Тайваня после выборов, а также сообщил, что Москва, развивая контакты с Пхеньяном, все равно хочет сотрудничать с Сеулом, как и Сеул с Москвой.– После того, как товарооборот между Россией и Китаем досрочно достиг запланированной отметки в 200 миллиардов долларов США, какую новую цель в экономике ставят перед собой Москва и Пекин, в частности, на 2024 год?– Действительно, в прошлом году в торговле с Китаем нам удалось весьма уверенно и с большим заделом преодолеть планку в 200 миллиардов в пересчете на доллары США. По китайским данным, мы превысили эту символическую отметку, изначально намеченную лидерами на 2024 год, немного-немало, на 40 миллиардов. Для сравнения, таков был весь российско-китайский товарооборот в 2007 году. При этом важно отметить, что поскольку свыше 90% двусторонних расчетов уже осуществляется в национальных валютах, сейчас правильнее будет говорить, что наша торговля составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней.Показателен еще один важный момент. В прошлом году Россия фактически стала лидером по темпам прироста товарооборота среди основных партнеров КНР. Со многими другими странами, в том числе с США, Японией и Республикой Корея динамика торговли у Китая ушла в минус, причем достаточно ощутимо. Это позволило нам сделать существенный рывок и выдвинуться на четвертую позицию в общем страновом ряду внешнеторговых контрагентов Пекина.Такие результаты здорового и энергичного развития российско-китайских торгово-экономических связей выглядят особенно контрастно на фоне замедления торговли в глобальном масштабе, сохраняющейся турбулентности на рынках, попыток некоторых государств разорвать производственные цепочки и выстроить новые торговые барьеры. Россия и Китай выбрали путь открытого, равноправного и взаимовыгодного партнерства, активно работают над тем, чтобы двусторонняя торговля и в широком смысле экономическая кооперация вносили вклад в развитие наших стран и улучшение благосостояния их народов.Что касается планов и задач, то видим все предпосылки для того, чтобы 2024 год перехватил эстафету положительных тенденций предыдущего года. Наша приоритетная цель – постепенный вывод двусторонних практических связей на качественно новый уровень. Главным ориентиром в этой работе является принятое в ходе мартовского саммита в Москве совместное заявление лидеров России и Китая о приоритетах экономического сотрудничества до 2030 года. Наша генеральная цель – продолжать наращивать масштабы взаимной торговли за счет улучшения логистической взаимосвязанности, расширения и упрочения энергетической, финансовой и промышленной кооперации, в том числе в инновационных и высокотехнологичных областях.Качественные трансформации происходят уже сейчас, на наших глазах. Например, благодаря постепенному открытию китайского рынка для российской сельхозпродукции эта товарная номенклатура вышла на второе место после энергоресурсов в нашем экспорте в КНР. На отечественных дорогах значительно выросло количество китайских моделей автомобилей, многие из которых собраны в России. Все это напрямую затрагивает интересы не только бизнеса, который открывает для себя новые ниши и направления, но и простых граждан, дает реальный результат для экономики России. Убежден, что в будущем мы сможем увидеть еще более высокие результаты и позитивные изменения в российско-китайской торговле.– Готова ли Россия расширить сотрудничество с КНР в энергетической сфере, в частности, увеличить поставки нефти в связи с сокращением, по данным ряда СМИ, доли иранского топлива в китайском импорте вследствие повышения цен на него?– Партнерство России и Китая в сфере энергетики носит комплексный стратегический характер и имеет действительно глобальное значение. Для понимания его масштабов скажу хотя бы то, что Россия – крупнейший экспортер нефти в КНР, а Китай – ее ведущий импортер в мире. Со структурной точки зрения мы идеально дополняем друг друга: Россия производит 12% мирового объема жидкой углеводородной продукции, а на Китай приходится 14% ее глобального потребления. Разумеется, не все наши ресурсы идут на китайский рынок, равно как и Пекин "не складывает все яйца в одну корзину2, однако "взаимодополняемость", как любят говорить китайские партнеры, здесь весьма очевидна.Наше сотрудничество с Китаем в энергетической сфере обладает и рядом других существенных преимуществ. В частности, большое значение имеют факторы географии и безопасности: транспортировка энергоресурсов по трансграничным трубопроводам или сухопутным путем не подвержена тем рискам, которые имеются при перевозках по морю. Важную стабилизирующую роль играют также партнерские и по-настоящему доверительные отношения на межгосударственном уровне. Время доказало, что и в Москве, и в Пекине уверены в надежности друг друга.Что касается наращивания нефтяных поставок, то хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие осуществляется на рыночной основе. Мы не преследуем цели кого-то специально заместить или восполнить чьи-либо объемы. Основными факторами являются баланс спроса и предложения, выполнение долгосрочных межгосударственных контрактов, договоренности компаний. Мы не вмешиваемся в партнерские связи Китая с третьими странами, тем более, с Ираном, с которым мы также поддерживаем дружеские отношения. Китайская сторона диверсифицирует свои поставки так, как она считает необходимым, мы в свою очередь предлагаем российскую продукцию, и когда интересы совпадают, появляются конкретные контракты на уровне бизнеса.– Видят ли в Москве риски дестабилизации ситуации в регионе по итогам выборов на Тайване?– Во-первых, рост напряженности в регионе, в том числе вокруг Тайваня, это, к сожалению, – уже долгосрочная тенденция. Она связана, прежде всего, с деструктивной активностью Вашингтона и его сателлитов, которые создают азиатские проекции НАТО, формируют новые узкие блоки наподобие AUKUS и QUAD, подливают масла в огонь ситуации на Корейском полуострове, вмешиваются в споры региональных держав в Южно-Китайском море. И это помимо многочисленных санкций, торговых войн, ограничений на доступ к передовым технологиям и многого другого.Применительно к Тайваню Запад формально признает принцип "одного Китая", но на деле подогревает сепаратистские настроения на острове, укрепляет его военный потенциал, осуществляет политические контакты и взаимодействие по линии военных ведомств и спецслужб, поощряет воспитание молодого поколения в духе некой тайваньской самоидентичности, отрицающей принадлежность к китайской нации. Список можно продолжить, и он очень напоминает те методы, которые применялись для раскачивания ситуации на Украине и пестования там антироссийских настроений. В качестве практического примера достаточно упомянуть принятые недавно американцами законодательные инициативы по укреплению военно-политических контактов с Тайбэем, в частности предполагающие выделение ему в 2023-2027 годы по два миллиарда долларов ежегодно на "помощь" в сфере безопасности, которая включает масштабную закупку американских вооружений и военной техники.Неудивительно, что и выборы 13 января были использованы в русле вышеописанной стратегии. Вскоре после них на остров прилетела американская делегация бывших высокопоставленных чиновников, некоторые зарубежные лидеры публично поздравляли так называемого "избранного президента" с победой. Разумеется, что Пекин не мог не реагировать на подобные действия, нарушающие признанный мировым сообществом принцип "одного Китая".Вместе с тем пока не видим серьезных предпосылок для резкой дестабилизации. Власти острова и их западные покровители понимают наличие "красных линий" в тайваньском вопросе, переход которых может привести к реализации силового сценария. Напомню, что закон о противодействии деятельности по расколу страны, дающий властям КНР соответствующие юридические основания, был принят еще в 2005 году. При этом руководство страны неизменно подчеркивает приверженность именно мирному объединению.Уверены, что отношения между берегами Тайваньского пролива – внутреннее дело Китая, в которое не должны вмешиваться третьи стороны. В вопросе Тайваня Россия исходит из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть. Такой подход закреплен в основополагающих межгосударственных российско-китайских документах и неоднократно подтверждался в двусторонних контактах на всех уровнях.– Как в Москве оценивают текущее развитие экономического сотрудничества с КНДР: насколько – по сравнению с периодом пандемийной изоляции Северной Кореи – вырос товарооборот по итогам 2023 года?– Высокий уровень наших двусторонних отношений с КНДР способствует созданию благоприятных условий для всестороннего углубления нашего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. К сожалению, приходится признать, что этот потенциал реализуется далеко не в полной мере, в том числе из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.В последнее время ситуация начала меняться. В ноябре 2023 года после продолжительного перерыва, вызванного пандемией, в Пхеньяне состоялось 10-е заседание российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Надеемся, что его итоги уже в обозримом будущем положительным образом отразятся на показателях двусторонней торговли.– Планируется ли в ближайшее время визит президента РФ Владимира Путина в КНДР?– Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.– На фоне активизации контактов Москвы и Пхеньяна Южная Корея заявляла, что поддерживает "необходимое общение" с Россией. Не могли бы вы рассказать, как выстраивается сейчас взаимодействие с Сеулом, в том числе в экономической сфере? Можно ли сказать, что Южная Корея, несмотря на введенные ею же санкции против России, все-таки не стремится разрывать связи и полностью уходить с российского рынка? Какова ситуация в двустороннем политическом диалоге?– Отношения России и Республики Корея переживают сейчас непростые времена, хотя еще несколько лет назад развивались самым конструктивным образом, особенно в экономической сфере. Во многом по причине союзнических отношений с Вашингтоном Сеул был вынужден поддержать коллективный Запад в развязанной против России гибридной войне, инструментом в которой является Украина. Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел в Сеуле.В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок. Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны. В феврале Республика Корея намеревается ввести в действие третий пакет экспортных ограничений. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что возвращение двустороннего сотрудничества на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнерства зависит от южнокорейской стороны.– Северная Корея в ответ на учение Южной Кореи и США провела стрельбы артиллерии на море. Считают ли в Москве это предвестником того, что ситуация на Корейском полуострове может выйти из-под контроля, и там начнутся боевые действия? На ваш взгляд, означает ли приказ лидера Северной Кореи Ким Чен Ына уничтожить США и Республику Корея в случае конфликта, что Пхеньян и Сеул всерьез готовятся к вооруженному столкновению?– Заявление председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына ярко иллюстрирует резко увеличившиеся риски прямого военного столкновения на Корейском полуострове. Однако его предостережения следует рассматривать через призму опасных шагов США и их союзников в военной сфере, в том числе совместных маневров по отработке превентивных и "обезглавливающих" ударов по КНДР. Источником нынешнего обострения обстановки в субрегионе являются именно эти агрессивные и провокационные действия, которые несут угрозу миру и безопасности в Северо-Восточной Азии.В складывающихся обстоятельствах Пхеньян вынужден предпринимать обоснованные шаги, направленные на обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны, защиту от любых посягательств извне на ее суверенитет.– В какой стадии находятся переговоры между Россией и Монголией о заключении межправсоглашения о поставках и транспортировке российских нефтепродуктов?– Россия остается надежным партнером Монголии, обеспечивая возрастающие потребности в топливе и горюче-смазочных материалах. Расширение двусторонней кооперации в данной области создает перспективы интенсификации сотрудничества и в других отраслях.Руководствуясь духом всеобъемлющего стратегического партнерства, российская сторона оперативно реагирует на возрастающие запросы монгольской стороны, связанные с ростом в добывающей промышленности, и идет ей навстречу, предоставляя дополнительные преференции, тем самым поддерживая экономику Монголии. В частности, ПАО "НК "Роснефть" неоднократно продлевала периоды поставок топлива в Монголию по льготным ценам. По просьбе монгольского правительства прорабатывается вопрос о дальнейшем увеличении экспорта нефтепродуктов для топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Улан-Батора, в том числе авиационного керосина. В октябре 2023 года постановлением правительства России Монголия была выведена из-под запрета на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Что касается заключения межправсоглашения о поставках и транспортировке российских нефтепродуктов, то соответствующая работа ведется по линии профильных ведомств.

https://ria.ru/20240209/putin-1926298389.html

https://ria.ru/20240119/otnosheniya-1922284802.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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