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Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО
Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО - РИА Новости, 11.02.2024
Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО
НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова цитирует агентство Reuters. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:42
2024-02-11T17:42
2024-02-11T17:43
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова цитирует агентство Reuters.Ранее бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". "Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом", - сказал он.Также Столтенберг отметил, что любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего альянса и подвергает риску американских и европейских солдат.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО
Столтенберг: НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс