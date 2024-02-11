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Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО - РИА Новости, 11.02.2024
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17:42 11.02.2024 (обновлено: 17:43 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/nato-1926718891.html
Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО
Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО - РИА Новости, 11.02.2024
Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО
НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова цитирует агентство Reuters. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:42
2024-02-11T17:43
в мире
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова цитирует агентство Reuters.Ранее бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". "Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом", - сказал он.Также Столтенберг отметил, что любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего альянса и подвергает риску американских и европейских солдат.
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО

Столтенберг: НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова цитирует агентство Reuters.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят".
«
"Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом", - сказал он.
Также Столтенберг отметил, что любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего альянса и подвергает риску американских и европейских солдат.
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