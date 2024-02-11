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МИД: Южная Корея хочет оставить возможность вернуться на российский рынок - РИА Новости, 11.02.2024
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09:42 11.02.2024 (обновлено: 10:48 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/koreya-1926660521.html
МИД: Южная Корея хочет оставить возможность вернуться на российский рынок
МИД: Южная Корея хочет оставить возможность вернуться на российский рынок - РИА Новости, 11.02.2024
МИД: Южная Корея хочет оставить возможность вернуться на российский рынок
В Москве уверены, что Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок, Россия считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:42
2024-02-11T10:48
россия
южная корея
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве уверены, что Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок, Россия считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с Сеулом, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. По его словам, отношения России и Южной Кореи "переживают сейчас непростые времена, хотя еще несколько лет назад развивались самым конструктивным образом, особенно в экономической сфере". "Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел в Сеуле. В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок", - сказал дипломат. "Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны", - пояснил он. Желоховцев отметил, что в феврале Южная Корея планирует ввести в действие третий пакет экспортных ограничений. "В этой связи хотел бы подчеркнуть, что возвращение двустороннего сотрудничества на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнерства зависит от южнокорейской стороны", - заключил он. Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева &gt;&gt;
https://ria.ru/20230419/koreya-1866349227.html
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россия, южная корея, в мире
Россия, Южная Корея, В мире
МИД: Южная Корея хочет оставить возможность вернуться на российский рынок

Желоховцев: Южная Корея хочет оставить возможность вернуться на рынок России

© РИА Новости / Алексей Жидаков | Перейти в медиабанкВид на город Сеул
Вид на город Сеул - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве уверены, что Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок, Россия считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с Сеулом, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
По его словам, отношения России и Южной Кореи "переживают сейчас непростые времена, хотя еще несколько лет назад развивались самым конструктивным образом, особенно в экономической сфере".
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"Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел в Сеуле. В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок", - сказал дипломат.
«
"Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны", - пояснил он.
Желоховцев отметил, что в феврале Южная Корея планирует ввести в действие третий пакет экспортных ограничений.
"В этой связи хотел бы подчеркнуть, что возвращение двустороннего сотрудничества на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнерства зависит от южнокорейской стороны", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева >>
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