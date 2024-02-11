https://ria.ru/20240211/kndr-1926656561.html

МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР - РИА Новости, 11.02.2024

МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T09:14

2024-02-11T09:14

2024-02-11T11:59

пхеньян

москва

россия

кндр (северная корея)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев."Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Путина в КНДР до конца марта не планируется.Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева >>

https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html

пхеньян

москва

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пхеньян, москва, россия, кндр (северная корея), владимир путин, политика