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МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР - РИА Новости, 11.02.2024
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09:14 11.02.2024 (обновлено: 11:59 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/kndr-1926656561.html
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР - РИА Новости, 11.02.2024
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:14
2024-02-11T11:59
пхеньян
москва
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев."Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Путина в КНДР до конца марта не планируется.Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева &gt;&gt;
https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html
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пхеньян, москва, россия, кндр (северная корея), владимир путин, политика
Пхеньян, Москва, Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Политика
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

Желоховцев: Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМетро в Пхеньяне
Метро в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Метро в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
"Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Путина в КНДР до конца марта не планируется.
Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева >>
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