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МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР - РИА Новости, 11.02.2024
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:14
2024-02-11T09:14
2024-02-11T11:59
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кндр (северная корея)
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политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев."Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Путина в КНДР до конца марта не планируется.Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхеньян, москва, россия, кндр (северная корея), владимир путин, политика
Пхеньян, Москва, Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Политика
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
Желоховцев: Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в КНДР