https://ria.ru/20240211/klimatolog-1926644643.html
Климатолог предупредил о тревожном изменении в природных явлениях
Климатолог предупредил о тревожном изменении в природных явлениях - РИА Новости, 11.02.2024
Климатолог предупредил о тревожном изменении в природных явлениях
С изменением климата опасные природные явления происходят чаще и становятся более длительными и разрушительными, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T03:08
2024-02-11T03:08
2024-02-11T06:07
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С изменением климата опасные природные явления происходят чаще и становятся более длительными и разрушительными, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее американские ученые предложили ввести шестую категорию тайфунов в пятибалльную ураганную шкалу Саффира-Симпсона. По их мнению, из-за изменения климата ураганы стали настолько мощными, что пяти категорий недостаточно. "Тропический циклон оценивается, как правило, по максимальной скорости ветра. Однако есть такой тренд, что скорость ветра может быть даже меньше, но тайфун несет больше влаги и движется медленнее. Меньшая скорость ветра не обязательно означает, что менее разрушительный тайфун, очень может быть, что более разрушительный", — сказал Кокорин. По такому же принципу, отметил эксперт, изменяется характер волн жары — они становятся более длительными. Это создаёт больше угроз для здоровья человека. "Тренд есть на усиление по величине как волн жары, так и ветров, так и экстремальных осадков. Но главная проблема, все-таки, не максимальные числа, а увеличивающаяся частота", — добавил Кокорин.
https://ria.ru/20231203/klimat-1913406232.html
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алексей кокорин, россия, общество
Алексей Кокорин, Россия, Общество
Климатолог предупредил о тревожном изменении в природных явлениях
Климатолог: ураганы и волны жары становятся более опасными для человека
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С изменением климата опасные природные явления происходят чаще и становятся более длительными и разрушительными, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее американские ученые предложили ввести шестую категорию тайфунов в пятибалльную ураганную шкалу Саффира-Симпсона. По их мнению, из-за изменения климата ураганы стали настолько мощными, что пяти категорий недостаточно.
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"Тропический циклон оценивается, как правило, по максимальной скорости ветра. Однако есть такой тренд, что скорость ветра может быть даже меньше, но тайфун несет больше влаги и движется медленнее. Меньшая скорость ветра не обязательно означает, что менее разрушительный тайфун, очень может быть, что более разрушительный", — сказал Кокорин.
По такому же принципу, отметил эксперт, изменяется характер волн жары — они становятся более длительными. Это создаёт больше угроз для здоровья человека.
"Тренд есть на усиление по величине как волн жары, так и ветров, так и экстремальных осадков. Но главная проблема, все-таки, не максимальные числа, а увеличивающаяся частота", — добавил Кокорин.
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