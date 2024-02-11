https://ria.ru/20240211/kitaytsy-1926604670.html

Япония и Южная Корея потеряли китайцев

Япония и Южная Корея потеряли китайцев - РИА Новости, 11.02.2024

Япония и Южная Корея потеряли китайцев

Сто тридцать миллионов китайцев в этом году, по свежим оценкам, побывают за границей — в основном как туристы. Здесь у нас не одно событие, а сразу три. Они... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T08:00

2024-02-11T08:00

2024-02-11T08:00

аналитика

китай

мальдивы

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a325a8bf2aebd993267543f6ccc9447.jpg

Сто тридцать миллионов китайцев в этом году, по свежим оценкам, побывают за границей — в основном как туристы. Здесь у нас не одно событие, а сразу три. Они имеют отношение к мировой экономике, к переменам внутри самого Китая — экономическим и не только. Наконец, тут важен разговор о том, куда и зачем люди — не только китайцы — едут отдохнуть и как это меняет мир.Речь о том, что в КНР не просто вырос туризм, а довольно резко изменился список предпочтений. Сегодня китайцы едут отдыхать прежде всего на Мальдивы, затем, по убыванию, в Сингапур, Таиланд и Россию. Эта новость стала известна из опроса, проведенного изданием Global Times.Что касается прочих шести стран первой десятки, то ранее суперпопулярная Япония упала на пятое место, а Австралия и Южная Корея и вовсе выпали из этой верхушки рейтинга. Европейцы пока там держатся — это Швейцария, Исландия, Франция и Италия. Ну, и еще Новая Зеландия.Такая статистика — часть типичного для КНР подведения итогов всего мыслимого не только к 1 января, а еще и к китайскому Новому году, который начался вчера. Понятно, что в самой стране лучше видят перемены, которые нам, снаружи, незаметны. И первым делом замечают простую и очевидную вещь: страна ожила, постепенно преодолевает последствия борьбы с вирусом.Китайцы снова ездят повсюду, но прежде всего в собственных границах. Итоговые новогодние цифры еще впереди (каникулы, главный отпускной период года, завершаются числу к 20-му, а по факту еще позже). Но уже сегодня понятно, что туризм превзошел показатели предвирусного 2019 года и обогнал их. Внутренние новогодние поездки стремятся к хорошей цифре в полмиллиарда человек (и никому не советую попадать в эту толпу, штурмующую поезда или аэропорты). Зарубежные — сейчас границы КНР пересекает до 1,8 миллиона человек в день.А это означает, что экономика действительно пришла в себя после вируса. Показатели общего роста ВВП за истекший год, напомним — 5,2 процента, это неплохо и по объему больше, чем произвели США. Но экономика — это прежде всего поведение людей, градус их энтузиазма и готовность чего-то добиваться. Тут показателен и туризм, и многое другое. Например, сегодня китайцы отмечают, что выросли почти вдвое продажи обычных гитар — и что бы это значило?Но то внутренняя экономика. А вот что там насчет Мальдив во главе списка предпочтений, и вся динамика этого списка в целом? Здесь, конечно, политика, вопрос в том — какая. Мальдивы — одна из тех точек в Индийском океане, где идет перетягивание каната между Индией и Китаем (нечто подобное происходит с Непалом, Шри-Ланкой и не только с ними). Китай тянет сильнее. И вот на днях должен начаться вывод индийских военнослужащих с Мальдив, где их было всего-то человек 70, обслуживали радары и вертолеты. Неприятное событие для Дели. Но волнует ли это массового китайского туриста? Вряд ли.Волнует его нечто другое — отношение людей на улице, вся атмосфера, в которую он погружается, приезжая в чужую экзотическую страну. Она должна быть дружественной, вплоть до слияния с местной толпой, особенно если толпа и так вполне китайская. В Малайзии, например, сейчас стало очень много туристов из КНР, но как их отличить от китайцев местных, которых четверть жителей страны — до семи миллионов? Нам это трудно, малайзийцам — нет, потому что у гостей другая мимика, другой акцент и диалект, а еще они ходят по улице по правой стороне, а местные, обитатели бывшей британской колонии, — по левой. Но приезжие — тоже свои, понятные.Атмосфера — это еще и вопрос виз. Экономика множества азиатских стран, задушенная вирусом, отчаянно нуждалась в китайских туристах и их деньгах. Экономика КНР в целом — их главный драйвер перезапуска. И вот в Сингапур, Таиланд и Малайзию визы гражданам КНР с прошлого года больше не нужны (на Мальдивы тоже). Всего китайцы обходятся без виз в 23 странах мира, список которых, кстати, сильно совпадает с таким же у россиян, — те же Таиланд, Малайзия и прочие, всего 83 страны, причем в последнее время наш список заметно расширился.А почему в упомянутом рейтинге предпочтений китайских туристов Южная Корея выпала из первой десятки? Потому что не надо было, например, сгонять в аэропорту Сеула китайцев в отдельную толпу и заставлять их вешать на шею талон, извините, желтого цвета. И еще много чего не надо было делать. Туристы, повторим, едут туда, где им рады и где это чувствуется просто на улице. Людям нужна свобода и отдых души после ограничений офисной или цеховой жизни.Кстати, в КНР сейчас меняется стиль поведения туристов как дома, так и за границей. Раньше только осваивали мир и маршировали группами, сейчас стараются одиночно или семьей выходить на улицу и "проникаться атмосферой": это модно. И если где-то атмосфера для представителей древней сверхдержавы и первой экономики мира немножко не та, то гордые граждане этой державы поедут куда-то еще, выбор имеется. Представьте, как отнеслись бы к желтым меткам в Сеуле представители прежней первой державы — США. А китайцы сегодня ничуть не менее заботятся о своем достоинстве в глобальном масштабе.Это не совсем международная политика, или это она, но на уровне не государственном, и куда более важном, глубинном. Но уж если говорить о политике и новой атмосфере отношений между теми или иными народами, то тут есть свежий феномен — очередной и невиданный прилив антикитайской ярости в США, который захлестывает и их союзников. И это отдельная большая тема, требующая особого разговора.

https://ria.ru/20240202/kitay-1925067046.html

https://ria.ru/20240126/turizm-1922051742.html

https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html

https://ria.ru/20240208/kndr-1926062530.html

https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html

китай

мальдивы

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, китай, мальдивы, южная корея