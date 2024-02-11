https://ria.ru/20240211/kitay-1926660339.html
Россия ожидает роста товарооборота в Китаем в 2024 году, заявили в МИД
Россия ожидает роста товарооборота в Китаем в 2024 году, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2024
Россия ожидает роста товарооборота в Китаем в 2024 году, заявили в МИД
РФ ожидает более высоких показателей торговли с КНР в 2024 году после того, как в прошлом году был установлен рекорд более чем в 200 миллиардов долларов, заявил РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:40
2024-02-11T09:40
2024-02-11T10:49
экономика
россия
китай
азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. РФ ожидает более высоких показателей торговли с КНР в 2024 году после того, как в прошлом году был установлен рекорд более чем в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии Иван Желоховцев. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиарда долларов. "Что касается планов и задач, то видим все предпосылки для того, чтобы 2024 год перехватил эстафету положительных тенденций предыдущего года. Наша приоритетная цель – постепенный вывод двусторонних практических связей на качественно новый уровень", - заявил дипломат. По его словам, генеральная цель РФ и Китая – продолжать наращивать масштабы взаимной торговли за счет улучшения логистической взаимосвязанности, расширения и упрочения энергетической, финансовой и промышленной кооперации, в том числе в инновационных и высокотехнологичных областях. "Убежден, что в будущем мы сможем увидеть еще более высокие результаты и позитивные изменения в российско-китайской торговле", - сказал Желоховцев. Он отметил, что качественные трансформации происходят уже сейчас: постепенное открытие китайского рынка для сельхозпродукции РФ позволило этой товарной номенклатуре выйти на второе место после энергоресурсов в экспорте в Китай, а на российских дорогах значительно выросло количество китайских моделей автомобилей. Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева >>
https://ria.ru/20240209/kitay-1926379044.html
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Китай, Азия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия ожидает роста товарооборота в Китаем в 2024 году, заявили в МИД
Желоховцев: РФ ожидает более высоких показателей торговли в Китаем в 2024 году
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. РФ ожидает более высоких показателей торговли с КНР в 2024 году после того, как в прошлом году был установлен рекорд более чем в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии Иван Желоховцев.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиарда долларов.
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"Что касается планов и задач, то видим все предпосылки для того, чтобы 2024 год перехватил эстафету положительных тенденций предыдущего года. Наша приоритетная цель – постепенный вывод двусторонних практических связей на качественно новый уровень", - заявил дипломат.
По его словам, генеральная цель РФ и Китая – продолжать наращивать масштабы взаимной торговли за счет улучшения логистической взаимосвязанности, расширения и упрочения энергетической, финансовой и промышленной кооперации, в том числе в инновационных и высокотехнологичных областях.
"Убежден, что в будущем мы сможем увидеть еще более высокие результаты и позитивные изменения в российско-китайской торговле", - сказал Желоховцев.
Он отметил, что качественные трансформации происходят уже сейчас: постепенное открытие китайского рынка для сельхозпродукции РФ позволило этой товарной номенклатуре выйти на второе место после энергоресурсов в экспорте в Китай, а на российских дорогах значительно выросло количество китайских моделей автомобилей.
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