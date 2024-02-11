Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 11.02.2024 (обновлено: 06:22 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/karantin-1926648009.html
На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа
На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 11.02.2024
На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа
Указом губернатора на Сахалине установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленному на птицефабрике "Островная", следует из соответствующего... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T05:36
2024-02-11T06:22
сахалин
южно-сахалинск
сахалинская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854958798_0:210:3178:1997_1920x0_80_0_0_3c512a901d31e119e5d7e5051c7c0ce0.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев - РИА Новости. Указом губернатора на Сахалине установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленному на птицефабрике "Островная", следует из соответствующего документа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов правительства региона. "Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ Южно-Сахалинск, отдельной территории муниципального образования Анивский городской округ на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы", - говорится в документе. Как следует из указа, подозрение на грипп H5N1, выявленный ранее специалистами агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, подтвердил Федеральный центр защиты животных Минсельхоза РФ. Кроме того, постановления правительства области предусматривают изъятие птиц и продукции птицеводства на предприятии "Островная", а также аналогичные мероприятия в отношении домашней птицы в пятикилометровой карантинной зоне от границ эпизоотического очага в Южно-Сахалинске. Птицефабрика "Островная" с 7 февраля приостановила реализацию продукции из-за подозрения на грипп типа А среди поголовья. Ранее агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области информировало, что на предприятии наблюдался падеж среди птиц. Пробы сыворотки дали положительные результаты, для определения его патогенности проводились дополнительные исследования. На птицефабрике усилили меры профилактики: запретили въезд и выезд автотранспорта и проводили все необходимые меры дезинфекции. Специалисты вывезли в охраняемое место павшую птицу и при соответствующих анализах готовили ее к уничтожению. Последний раз падеж птицы на "Островной" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц, всё поголовье было утилизировано. Возместить отсутствие местного яйца власти области планируют увеличением оптового ввоза этого продукта из других регионов России, с которыми заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, среди них Приморский и Красноярский края, Амурская и Новосибирская области.
https://ria.ru/20240203/beshenstvo-1925221082.html
сахалин
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854958798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ffe12c4e28aef26c0739c7bf87db9c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), происшествия, россия
Сахалин, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Происшествия, Россия
На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа

На Сахалине ввели карантин из-за гриппа А на одной из птицефабрик

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и сотрудник ветеринарной службы у передвижного ветеринарно-санитарного поста
Сотрудник полиции и сотрудник ветеринарной службы у передвижного ветеринарно-санитарного поста - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции и сотрудник ветеринарной службы у передвижного ветеринарно-санитарного поста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев - РИА Новости. Указом губернатора на Сахалине установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленному на птицефабрике "Островная", следует из соответствующего документа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов правительства региона.
«
"Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ Южно-Сахалинск, отдельной территории муниципального образования Анивский городской округ на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы", - говорится в документе.
Как следует из указа, подозрение на грипп H5N1, выявленный ранее специалистами агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, подтвердил Федеральный центр защиты животных Минсельхоза РФ.
Кроме того, постановления правительства области предусматривают изъятие птиц и продукции птицеводства на предприятии "Островная", а также аналогичные мероприятия в отношении домашней птицы в пятикилометровой карантинной зоне от границ эпизоотического очага в Южно-Сахалинске.
Птицефабрика "Островная" с 7 февраля приостановила реализацию продукции из-за подозрения на грипп типа А среди поголовья. Ранее агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области информировало, что на предприятии наблюдался падеж среди птиц. Пробы сыворотки дали положительные результаты, для определения его патогенности проводились дополнительные исследования. На птицефабрике усилили меры профилактики: запретили въезд и выезд автотранспорта и проводили все необходимые меры дезинфекции. Специалисты вывезли в охраняемое место павшую птицу и при соответствующих анализах готовили ее к уничтожению.
Последний раз падеж птицы на "Островной" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц, всё поголовье было утилизировано.
Возместить отсутствие местного яйца власти области планируют увеличением оптового ввоза этого продукта из других регионов России, с которыми заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, среди них Приморский и Красноярский края, Амурская и Новосибирская области.
Кошки - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек
3 февраля, 16:15
 
СахалинЮжно-СахалинскСахалинская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала