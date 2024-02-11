https://ria.ru/20240211/karantin-1926648009.html

На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа

На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 11.02.2024

На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа

Указом губернатора на Сахалине установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленному на птицефабрике "Островная", следует из соответствующего... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T05:36

2024-02-11T05:36

2024-02-11T06:22

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854958798_0:210:3178:1997_1920x0_80_0_0_3c512a901d31e119e5d7e5051c7c0ce0.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев - РИА Новости. Указом губернатора на Сахалине установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленному на птицефабрике "Островная", следует из соответствующего документа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов правительства региона. "Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ Южно-Сахалинск, отдельной территории муниципального образования Анивский городской округ на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы", - говорится в документе. Как следует из указа, подозрение на грипп H5N1, выявленный ранее специалистами агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, подтвердил Федеральный центр защиты животных Минсельхоза РФ. Кроме того, постановления правительства области предусматривают изъятие птиц и продукции птицеводства на предприятии "Островная", а также аналогичные мероприятия в отношении домашней птицы в пятикилометровой карантинной зоне от границ эпизоотического очага в Южно-Сахалинске. Птицефабрика "Островная" с 7 февраля приостановила реализацию продукции из-за подозрения на грипп типа А среди поголовья. Ранее агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области информировало, что на предприятии наблюдался падеж среди птиц. Пробы сыворотки дали положительные результаты, для определения его патогенности проводились дополнительные исследования. На птицефабрике усилили меры профилактики: запретили въезд и выезд автотранспорта и проводили все необходимые меры дезинфекции. Специалисты вывезли в охраняемое место павшую птицу и при соответствующих анализах готовили ее к уничтожению. Последний раз падеж птицы на "Островной" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц, всё поголовье было утилизировано. Возместить отсутствие местного яйца власти области планируют увеличением оптового ввоза этого продукта из других регионов России, с которыми заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, среди них Приморский и Красноярский края, Амурская и Новосибирская области.

https://ria.ru/20240203/beshenstvo-1925221082.html

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), происшествия, россия