https://ria.ru/20240211/intervyu-1926703537.html

Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина

Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024

Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:45

2024-02-11T15:45

2024-02-11T15:45

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владимир путин

риши сунак

сергей цеков

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интервью владимира путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина. "Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду. Они-то ведь хорошо все понимают и знают, что конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины антироссию", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России. Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, риши сунак, сергей цеков, в мире, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону