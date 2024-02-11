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Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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15:45 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926703537.html
Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина
Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:45
2024-02-11T15:45
россия
украина
владимир путин
риши сунак
сергей цеков
в мире
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина. "Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду. Они-то ведь хорошо все понимают и знают, что конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины антироссию", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России. Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
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россия, украина, владимир путин, риши сунак, сергей цеков, в мире, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Украина, Владимир Путин, Риши Сунак, Сергей Цеков, В мире, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина

Цеков назвал негативную реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону примитивной

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
Вчера, 08:00
"Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду. Они-то ведь хорошо все понимают и знают, что конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины антироссию", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России.
Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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РоссияУкраинаВладимир ПутинРиши СунакСергей ЦековВ миреТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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