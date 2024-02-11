https://ria.ru/20240211/intervyu-1926703537.html
Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина
Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:45
2024-02-11T15:45
2024-02-11T15:45
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владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина. "Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду. Они-то ведь хорошо все понимают и знают, что конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины антироссию", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России. Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, риши сунак, сергей цеков, в мире, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Украина, Владимир Путин, Риши Сунак, Сергей Цеков, В мире, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина
Цеков назвал негативную реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону примитивной
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина.
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"Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду. Они-то ведь хорошо все понимают и знают, что конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины антироссию", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине
в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России
.
Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.
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