https://ria.ru/20240210/vybory-1926592970.html

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина - РИА Новости, 10.02.2024

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:10

2024-02-10T16:10

2024-02-10T21:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

вциом

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

лдпр

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. По данным социологов, большинство россиян планируют участвовать в выборах: 62 процента заявили, что точно пойдут голосовать, 14 — что скорее примут участие, чем нет, четыре процента ответили, что, скорее всего, не пойдут на выборы, и семь процентов — что точно не пойдут. Еще 12 процентов пока не определились. Среди тех, кто собирается на выборы, 75 процентов заявили, что проголосовали бы за Путина (если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье). На втором месте оказался кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков — за него готовы отдать голоса пять процентов опрошенных. Третье место разделили Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ, набравшие по четыре процента. Еще два процента признались, что придут и испортят бюллетень. Затруднились с ответом восемь процентов респондентов. Всероссийский опрос проводился 8 февраля методом телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 1,6 тысячи человек.Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, вциом, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, лдпр, кпрф