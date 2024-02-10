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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина - РИА Новости, 10.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:10 10.02.2024 (обновлено: 21:49 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/vybory-1926592970.html
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина - РИА Новости, 10.02.2024
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:10
2024-02-10T21:49
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
вциом
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
лдпр
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. По данным социологов, большинство россиян планируют участвовать в выборах: 62 процента заявили, что точно пойдут голосовать, 14 — что скорее примут участие, чем нет, четыре процента ответили, что, скорее всего, не пойдут на выборы, и семь процентов — что точно не пойдут. Еще 12 процентов пока не определились. Среди тех, кто собирается на выборы, 75 процентов заявили, что проголосовали бы за Путина (если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье). На втором месте оказался кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков — за него готовы отдать голоса пять процентов опрошенных. Третье место разделили Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ, набравшие по четыре процента. Еще два процента признались, что придут и испортят бюллетень. Затруднились с ответом восемь процентов респондентов. Всероссийский опрос проводился 8 февраля методом телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 1,6 тысячи человек.Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, вциом, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, лдпр, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, ЛДПР, КПРФ
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

ВЦИОМ: Путин набрал бы 75% голосов россиян, если бы выборы прошли сейчас

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПлакат кандидата в президенты России Владимира Путина
Плакат кандидата в президенты России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Плакат кандидата в президенты России Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.
По данным социологов, большинство россиян планируют участвовать в выборах: 62 процента заявили, что точно пойдут голосовать, 14 — что скорее примут участие, чем нет, четыре процента ответили, что, скорее всего, не пойдут на выборы, и семь процентов — что точно не пойдут. Еще 12 процентов пока не определились.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
9 февраля, 17:37
Среди тех, кто собирается на выборы, 75 процентов заявили, что проголосовали бы за Путина (если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье). На втором месте оказался кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков — за него готовы отдать голоса пять процентов опрошенных. Третье место разделили Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ, набравшие по четыре процента. Еще два процента признались, что придут и испортят бюллетень. Затруднились с ответом восемь процентов респондентов.
Всероссийский опрос проводился 8 февраля методом телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 1,6 тысячи человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинВЦИОМЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковЛДПРКПРФ
 
 
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