ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
ВЦИОМ: Путин набрал бы 75% голосов россиян, если бы выборы прошли сейчас
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПлакат кандидата в президенты России Владимира Путина
Плакат кандидата в президенты России Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.
По данным социологов, большинство россиян планируют участвовать в выборах: 62 процента заявили, что точно пойдут голосовать, 14 — что скорее примут участие, чем нет, четыре процента ответили, что, скорее всего, не пойдут на выборы, и семь процентов — что точно не пойдут. Еще 12 процентов пока не определились.
Среди тех, кто собирается на выборы, 75 процентов заявили, что проголосовали бы за Путина (если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье). На втором месте оказался кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков — за него готовы отдать голоса пять процентов опрошенных. Третье место разделили Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ, набравшие по четыре процента. Еще два процента признались, что придут и испортят бюллетень. Затруднились с ответом восемь процентов респондентов.
Всероссийский опрос проводился 8 февраля методом телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 1,6 тысячи человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.