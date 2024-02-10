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Съезд "Партии Дела" принял решение поддержать Путина на выборах
Съезд "Партии Дела" принял решение поддержать Путина на выборах - РИА Новости, 10.02.2024
Съезд "Партии Дела" принял решение поддержать Путина на выборах
Съезд "Партии Дела" состоялся в Москве 10 декабря, на нем было принято решение поддержать на предстоящих в марте выборах президента России кандидата Владимира... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:43
2024-02-10T14:43
2024-02-10T14:43
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Съезд "Партии Дела" состоялся в Москве 10 декабря, на нем было принято решение поддержать на предстоящих в марте выборах президента России кандидата Владимира Путина. Большинство делегатов (61 из 63 присутствующих) проголосовали за принятие заявления, согласно которому партия решила поддержать действующего главу государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента России, двое делегатов воздержались. "Ситуация непростая, наше общество должно быть целостным. Сегодня у нас в стране есть лидер. Мы, "Партия Дела", поддерживаем его в основных стремлениях. Владимир Владимирович (Путин - ред.) стремится усилить нашу цивилизацию, он много говорит о развитии реального сектора, о развитии нашей культуры", — заявил председатель федерального совета "Партии Дела", президент ассоциации "Росспецмаш", председатель Совета директоров "Ростсельмаш" Константин Бабкин перед проведением голосования съезда. "Я призываю вас (делегатов съезда "Партии Дела" - ред.) всех сегодня проголосовать за заявление нашей партии в поддержку президента Российской Федерации. Мы его поддерживаем, при этом предлагаем усилить в частности экономическую его политику, предлагая наши многолетние наработки, которые уже изданы десятками томов и которые мы готовы реализовывать на практике", — добавил Бабкин. Кроме того, член федерального совета "Партии Дела", председатель наблюдательного совета Юрий Крупнов отметил, что партия должна поддержать на выборах Путина, но с тем условием, что стране нужно новое правительство: "Нам нужно правительство рывка и прорыва". "Миссия нашей партии - созидательная… Мы поддерживаем кандидата номер один (Владимира Путина - ред.)", — подчеркнул Крупнов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, москва, владимир путин, юрий крупнов, леонид слуцкий (политик), ростсельмаш, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Москва, Владимир Путин, Юрий Крупнов, Леонид Слуцкий (политик), Ростсельмаш, Совет Федерации РФ, Политика
Съезд "Партии Дела" принял решение поддержать Путина на выборах
"Партии Дела" поддержит Путина на выборах президента РФ
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Съезд "Партии Дела" состоялся в Москве 10 декабря, на нем было принято решение поддержать на предстоящих в марте выборах президента России кандидата Владимира Путина.
Большинство делегатов (61 из 63 присутствующих) проголосовали за принятие заявления, согласно которому партия решила поддержать действующего главу государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента России, двое делегатов воздержались.
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"Ситуация непростая, наше общество должно быть целостным. Сегодня у нас в стране есть лидер. Мы, "Партия Дела", поддерживаем его в основных стремлениях. Владимир Владимирович (Путин - ред.) стремится усилить нашу цивилизацию, он много говорит о развитии реального сектора, о развитии нашей культуры", — заявил председатель федерального совета "Партии Дела", президент ассоциации "Росспецмаш", председатель Совета директоров "Ростсельмаш" Константин Бабкин перед проведением голосования съезда.
"Я призываю вас (делегатов съезда "Партии Дела" - ред.) всех сегодня проголосовать за заявление нашей партии в поддержку президента Российской Федерации. Мы его поддерживаем, при этом предлагаем усилить в частности экономическую его политику, предлагая наши многолетние наработки, которые уже изданы десятками томов и которые мы готовы реализовывать на практике", — добавил Бабкин.
Кроме того, член федерального совета "Партии Дела", председатель наблюдательного совета Юрий Крупнов отметил, что партия должна поддержать на выборах Путина, но с тем условием, что стране нужно новое правительство: "Нам нужно правительство рывка и прорыва".
"Миссия нашей партии - созидательная… Мы поддерживаем кандидата номер один (Владимира Путина - ред.)", — подчеркнул Крупнов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.