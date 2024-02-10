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На Камчатке появится круглогодичный центр "Экосистема" для молодых экологов - РИА Новости, 10.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:06 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/tsentr-1926577035.html
На Камчатке появится круглогодичный центр "Экосистема" для молодых экологов
На Камчатке появится круглогодичный центр "Экосистема" для молодых экологов - РИА Новости, 10.02.2024
На Камчатке появится круглогодичный центр "Экосистема" для молодых экологов
Круглогодичный центр "Экосистема", объединяющий молодых экологов со всей страны, появится на Камчатке, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:06
2024-02-10T14:06
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
камчатка
псковская область
ксения разуваева
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Круглогодичный центр "Экосистема", объединяющий молодых экологов со всей страны, появится на Камчатке, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. На пленарной сессии, посвященной открытию профильного дня "Молодежная Россия" на выставке-форуме "Россия" Разуваева сообщила, что в этом году постепенно откроются 12 центров компетенций. "Центр у нас появится на Камчатке - центр "Экосистема", который будет объединять молодых экологов со всей страны", - рассказала Разуваева на пленарной сессии. Также, по ее словам, форум "Шум", который объединяет сферы медиа и молодых журналистов, с этого года по поручению президента превращается в круглогодичную образовательную площадку. "И уже в этом сезоне к концу лета мы откроем круглогодичный центр", - добавила она. Сегодня, как отметила Разуваева, таких центров уже четыре: центр знаний "Машук", который создан на площадке одноименного форума "Машук", арт-кластер "Таврида", который тоже создавался на площадке форума "Таврида", мастерская управления "Сенеж", где проходит форум "Территория смыслов", а также историко-патриотический центр "Истоки" в Псковской области.
https://ria.ru/20240209/rets-1926483978.html
камчатка
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выставка-форум "россия", камчатка, псковская область, ксения разуваева
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Камчатка, Псковская область, Ксения Разуваева
На Камчатке появится круглогодичный центр "Экосистема" для молодых экологов

Разуваева: на Камчатке появится центр "Экосистема" для молодых экологов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Круглогодичный центр "Экосистема", объединяющий молодых экологов со всей страны, появится на Камчатке, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
На пленарной сессии, посвященной открытию профильного дня "Молодежная Россия" на выставке-форуме "Россия" Разуваева сообщила, что в этом году постепенно откроются 12 центров компетенций.
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

Руководитель Лаборатории Молодежной Робототехники Университета ИТМО Игорь Лосицкий и умный Робот Роботецкий

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

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Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

Праздничный концерт Большой зимний детский День Рождения

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

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Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

Пленарная сессия Главные достижения цифровой экономики России

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Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

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На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

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Участники также подготовили различные активности.

Международная выставка-форум Россия

Участники также подготовили различные активности.

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На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

Певица Клава Кока на концерте В ритме Цифры

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

Работа выставки Россия

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый стенд на выставке уникален.

Международная выставка-форум Россия

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

Международная выставка-форум Россия

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

Певица Маргарита Позоян на мастер-классе Уникальное звучание

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

Творческие мастер-классы для детей: Создаем Герб Семьи

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

Презентация Школьной лиги Битвы роботов

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

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Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

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5 из 17

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Участники также подготовили различные активности.

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7 из 17

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
"Центр у нас появится на Камчатке - центр "Экосистема", который будет объединять молодых экологов со всей страны", - рассказала Разуваева на пленарной сессии. Также, по ее словам, форум "Шум", который объединяет сферы медиа и молодых журналистов, с этого года по поручению президента превращается в круглогодичную образовательную площадку. "И уже в этом сезоне к концу лета мы откроем круглогодичный центр", - добавила она.
Сегодня, как отметила Разуваева, таких центров уже четыре: центр знаний "Машук", который создан на площадке одноименного форума "Машук", арт-кластер "Таврида", который тоже создавался на площадке форума "Таврида", мастерская управления "Сенеж", где проходит форум "Территория смыслов", а также историко-патриотический центр "Истоки" в Псковской области.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции
9 февраля, 18:15
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"КамчаткаПсковская областьКсения Разуваева
 
 
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