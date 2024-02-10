https://ria.ru/20240210/tsentr-1926577035.html

На Камчатке появится круглогодичный центр "Экосистема" для молодых экологов

На Камчатке появится круглогодичный центр "Экосистема" для молодых экологов - РИА Новости, 10.02.2024

На Камчатке появится круглогодичный центр "Экосистема" для молодых экологов

Круглогодичный центр "Экосистема", объединяющий молодых экологов со всей страны, появится на Камчатке, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:06

2024-02-10T14:06

2024-02-10T14:06

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

камчатка

псковская область

ксения разуваева

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Круглогодичный центр "Экосистема", объединяющий молодых экологов со всей страны, появится на Камчатке, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. На пленарной сессии, посвященной открытию профильного дня "Молодежная Россия" на выставке-форуме "Россия" Разуваева сообщила, что в этом году постепенно откроются 12 центров компетенций. "Центр у нас появится на Камчатке - центр "Экосистема", который будет объединять молодых экологов со всей страны", - рассказала Разуваева на пленарной сессии. Также, по ее словам, форум "Шум", который объединяет сферы медиа и молодых журналистов, с этого года по поручению президента превращается в круглогодичную образовательную площадку. "И уже в этом сезоне к концу лета мы откроем круглогодичный центр", - добавила она. Сегодня, как отметила Разуваева, таких центров уже четыре: центр знаний "Машук", который создан на площадке одноименного форума "Машук", арт-кластер "Таврида", который тоже создавался на площадке форума "Таврида", мастерская управления "Сенеж", где проходит форум "Территория смыслов", а также историко-патриотический центр "Истоки" в Псковской области.

https://ria.ru/20240209/rets-1926483978.html

камчатка

псковская область

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выставка-форум "россия", камчатка, псковская область, ксения разуваева