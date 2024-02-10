https://ria.ru/20240210/tresk-1926521855.html

"Фронт затрещал". Наступление России вызвало панику на Украине

"Фронт затрещал". Наступление России вызвало панику на Украине - РИА Новости, 10.02.2024

"Фронт затрещал". Наступление России вызвало панику на Украине

По всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России, признал главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T00:50

2024-02-10T00:50

2024-02-10T00:50

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. По всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России, признал главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге."Фронт трещит, <...> на некоторых участках, мы видим, нашим (украинским. — Прим. ред.) войскам уже приходится отходить", — рассказал корреспондент.Бутусов предупредил, что Россия обладает "большим преимуществом" в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения и перешла в наступление "практически на всех участках". По мнению экс-советника министра обороны Украины, Киев не только оставил ВСУ без пополнений из-за провала мобилизации, но и не справился с организацией военного производства в стране."Друзья, хочу вам сказать, что <...> проблемы на фронте очень большие", — сообщил украинцам Бутусов.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926440808.html

https://ria.ru/20240209/minoborony-1926331186.html

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в мире, россия, украина, юрий бутусов, вооруженные силы украины