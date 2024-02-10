"Фронт затрещал". Наступление России вызвало панику на Украине
Журналист Бутусов сообщил, что фронт ВСУ уже трещит по швам под ударами России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. По всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России, признал главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге.
"Фронт трещит, <...> на некоторых участках, мы видим, нашим (украинским. — Прим. ред.) войскам уже приходится отходить", — рассказал корреспондент.
Бутусов предупредил, что Россия обладает "большим преимуществом" в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения и перешла в наступление "практически на всех участках".
По мнению экс-советника министра обороны Украины, Киев не только оставил ВСУ без пополнений из-за провала мобилизации, но и не справился с организацией военного производства в стране.
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"Друзья, хочу вам сказать, что <...> проблемы на фронте очень большие", — сообщил украинцам Бутусов.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.