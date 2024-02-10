https://ria.ru/20240210/strelna-1926589193.html

Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги

Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги - РИА Новости, 10.02.2024

Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги

В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло возгорание релейного шкафа, на движение поездов инцидент не повлиял,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:41

2024-02-10T15:41

2024-02-10T15:41

происшествия

стрельна

санкт-петербург

октябрьская железная дорога (ожд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло возгорание релейного шкафа, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД. "Десятого февраля было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - отметили в пресс-службе. Возгорание было оперативно локализовано. "На движение поездов происшествие не повлияло. Октябрьская железная дорога работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240130/diversiya-1924337207.html

стрельна

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, стрельна, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)