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Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги
Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги - РИА Новости, 10.02.2024
Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги
В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло возгорание релейного шкафа, на движение поездов инцидент не повлиял,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:41
2024-02-10T15:41
2024-02-10T15:41
происшествия
стрельна
санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло возгорание релейного шкафа, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД. "Десятого февраля было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - отметили в пресс-службе. Возгорание было оперативно локализовано. "На движение поездов происшествие не повлияло. Октябрьская железная дорога работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240130/diversiya-1924337207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрельна, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Стрельна, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги
ОЖД: возгорание релейного шкафа в районе Стрельны не повлияло на движение