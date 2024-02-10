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Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги - РИА Новости, 10.02.2024
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15:41 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/strelna-1926589193.html
Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги
Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги - РИА Новости, 10.02.2024
Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги
В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло возгорание релейного шкафа, на движение поездов инцидент не повлиял,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:41
2024-02-10T15:41
происшествия
стрельна
санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло возгорание релейного шкафа, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД. "Десятого февраля было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - отметили в пресс-службе. Возгорание было оперативно локализовано. "На движение поездов происшествие не повлияло. Октябрьская железная дорога работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, стрельна, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Стрельна, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги

ОЖД: возгорание релейного шкафа в районе Стрельны не повлияло на движение

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло возгорание релейного шкафа, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД.
"Десятого февраля было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - отметили в пресс-службе.
Возгорание было оперативно локализовано.
"На движение поездов происшествие не повлияло. Октябрьская железная дорога работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
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ПроисшествияСтрельнаСанкт-ПетербургОктябрьская железная дорога (ОЖД)
 
 
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