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Россия не помогает КНДР строить военные спутники, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2024
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10:30 10.02.2024 (обновлено: 10:33 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/sputniki-1926556779.html
Россия не помогает КНДР строить военные спутники, заявил посол
Россия не помогает КНДР строить военные спутники, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2024
Россия не помогает КНДР строить военные спутники, заявил посол
Россия не помогает КНДР строить военные спутники, Северная Корея до сих пор сама развивала свою космическую программу, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:30
2024-02-10T10:33
россия
александр мацегора
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия не помогает КНДР строить военные спутники, Северная Корея до сих пор сама развивала свою космическую программу, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора."Вплоть до настоящего времени двустороннее сотрудничество в космической области не развивалось, все, что в КНДР в плане космоса было сделано до сих пор, – исключительно плод труда корейских ученых и технических специалистов", - сказал он в свете того, что КНДР в ноябре 2023 года вывела военный спутник на орбиту.По его словам, у КНДР есть планы по созданию группировки разведывательных спутников в интересах военного ведомства КНДР, поскольку американские, японские, южнокорейские спутники мониторят территорию Северной Кореи."Вполне естественно желание руководства Народной республики иметь аналогичные возможности по наблюдению за потенциальным противником", - добавил Мацегора.Кроме того, отметил дипломат, спутники нужны Северной Корее для поиска полезных ископаемых, выборе наиболее эффективных инфраструктурных маршрутов, контроле за лесами и сельскохозяйственными угодьями, преодолении последствий стихийных бедствий.КНДР 22 ноября 2023 года заявила, что успешно вывела на орбиту запущенный в конце 21 ноября военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1", и собирается запустить еще несколько.Президент РФ Владимир Путин 13 сентября, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и посетили космодром Восточный.Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры &gt;&gt;
https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html
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россия
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россия, александр мацегора, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Александр Мацегора, В мире, КНДР (Северная Корея)
Россия не помогает КНДР строить военные спутники, заявил посол

Посол в Пхеньяне Мацегора: РФ не помогает КНДР строить военные спутники

© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1"
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : KCNA
Запуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия не помогает КНДР строить военные спутники, Северная Корея до сих пор сама развивала свою космическую программу, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Вплоть до настоящего времени двустороннее сотрудничество в космической области не развивалось, все, что в КНДР в плане космоса было сделано до сих пор, – исключительно плод труда корейских ученых и технических специалистов", - сказал он в свете того, что КНДР в ноябре 2023 года вывела военный спутник на орбиту.
Поезд - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР
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По его словам, у КНДР есть планы по созданию группировки разведывательных спутников в интересах военного ведомства КНДР, поскольку американские, японские, южнокорейские спутники мониторят территорию Северной Кореи.
«
"Вполне естественно желание руководства Народной республики иметь аналогичные возможности по наблюдению за потенциальным противником", - добавил Мацегора.
Кроме того, отметил дипломат, спутники нужны Северной Корее для поиска полезных ископаемых, выборе наиболее эффективных инфраструктурных маршрутов, контроле за лесами и сельскохозяйственными угодьями, преодолении последствий стихийных бедствий.
КНДР 22 ноября 2023 года заявила, что успешно вывела на орбиту запущенный в конце 21 ноября военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1", и собирается запустить еще несколько.
Президент РФ Владимир Путин 13 сентября, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и посетили космодром Восточный.
Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>
Столица КНДР Пхеньян - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Посол объяснил, зачем США говорят о поставках ракет из КНДР в Россию
Вчера, 08:46
 
РоссияАлександр МацегораВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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