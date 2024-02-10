https://ria.ru/20240210/sputniki-1926556779.html

Россия не помогает КНДР строить военные спутники, заявил посол

Россия не помогает КНДР строить военные спутники, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2024

Россия не помогает КНДР строить военные спутники, заявил посол

Россия не помогает КНДР строить военные спутники, Северная Корея до сих пор сама развивала свою космическую программу, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:30

2024-02-10T10:30

2024-02-10T10:33

россия

александр мацегора

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия не помогает КНДР строить военные спутники, Северная Корея до сих пор сама развивала свою космическую программу, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора."Вплоть до настоящего времени двустороннее сотрудничество в космической области не развивалось, все, что в КНДР в плане космоса было сделано до сих пор, – исключительно плод труда корейских ученых и технических специалистов", - сказал он в свете того, что КНДР в ноябре 2023 года вывела военный спутник на орбиту.По его словам, у КНДР есть планы по созданию группировки разведывательных спутников в интересах военного ведомства КНДР, поскольку американские, японские, южнокорейские спутники мониторят территорию Северной Кореи."Вполне естественно желание руководства Народной республики иметь аналогичные возможности по наблюдению за потенциальным противником", - добавил Мацегора.Кроме того, отметил дипломат, спутники нужны Северной Корее для поиска полезных ископаемых, выборе наиболее эффективных инфраструктурных маршрутов, контроле за лесами и сельскохозяйственными угодьями, преодолении последствий стихийных бедствий.КНДР 22 ноября 2023 года заявила, что успешно вывела на орбиту запущенный в конце 21 ноября военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1", и собирается запустить еще несколько.Президент РФ Владимир Путин 13 сентября, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и посетили космодром Восточный.Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>

https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html

https://ria.ru/20240210/koreya-1926542867.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр мацегора, в мире, кндр (северная корея)