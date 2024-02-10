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Комитеты ГД подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов
Комитеты ГД подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 10.02.2024
Комитеты ГД подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов
Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов уже подготовлен комитетами по безопасности и экономической политике, сообщил глава... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:45
2024-02-10T10:45
2024-02-10T10:47
общество
василий пискарев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов уже подготовлен комитетами по безопасности и экономической политике, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.Депутаты ГД считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России, в Думе обсуждается законопроект об этом, сообщил утром в субботу председатель ГД Вячеслав Володин."Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению Председателя ГД нами совместно с Комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании", - сообщил Пискарев.Также он отметил, что важную тему сегодня затронул Володин."Полностью согласен: те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны… Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта!" - написал Пискарев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий пискарев, госдума рф, россия
Общество, Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия
Комитеты ГД подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов
Пискарев: в Госдуме подготовили проект о запрете рекламы в продукции иноагентов