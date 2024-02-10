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Комитеты ГД подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов

Комитеты ГД подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 10.02.2024

Комитеты ГД подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов

Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов уже подготовлен комитетами по безопасности и экономической политике, сообщил глава... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:45

2024-02-10T10:45

2024-02-10T10:47

общество

василий пискарев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов уже подготовлен комитетами по безопасности и экономической политике, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.Депутаты ГД считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России, в Думе обсуждается законопроект об этом, сообщил утром в субботу председатель ГД Вячеслав Володин."Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению Председателя ГД нами совместно с Комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании", - сообщил Пискарев.Также он отметил, что важную тему сегодня затронул Володин."Полностью согласен: те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны… Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта!" - написал Пискарев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, василий пискарев, госдума рф, россия