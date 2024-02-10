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Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России
Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России - РИА Новости, 10.02.2024
Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России
Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены всех источников доходов в России, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:06
2024-02-10T09:06
2024-02-10T10:38
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общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены всех источников доходов в России, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале."В Государственной думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках", — написал он.По словам Володина, для нарушителей запрета нужно предусмотреть строгие меры ответственности."А как вы считаете?" — обратился он к подписчикам в Telegram.По словам спикера, депутаты получают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний. Люди выражают возмущение тем, что блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на Россию, по-прежнему зарабатывают деньги на россиянах, отметил Володин, добавив, что такая ситуация недопустима.На этой неделе стало известно, что в Госдуме разрабатывается проект, запрещающий размещать рекламу в соцсетях иноагентов. По словам одного из его авторов депутата Антона Горелкина, запрет коснется компаний с государственным участием, так как недопустимо тратить бюджетные деньги на рекламные контракты с теми, кто находится под иностранным влиянием. Он привел данные из Единого реестра интернет-рекламы, из которых следует, что за прошлый год российские бренды потратили на рекламу у иноагентов 133 миллиона рублей, а получателями этих денег стали 15 лиц. Внести законопроект в Госдуму планируется до конца весенней сессии.
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россия, госдума рф, общество, вячеслав володин
Россия, Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин
Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России
Володин: ГД обсуждает запрет компаниям из России размещать рекламу у иноагентов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены всех источников доходов в России, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
"В Государственной думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках", — написал он.
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По словам Володина, для нарушителей запрета нужно предусмотреть строгие меры ответственности.
"А как вы считаете?" — обратился он к подписчикам в Telegram.
По словам спикера, депутаты получают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний. Люди выражают возмущение тем, что блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на Россию, по-прежнему зарабатывают деньги на россиянах, отметил Володин, добавив, что такая ситуация недопустима.
На этой неделе стало известно, что в Госдуме разрабатывается проект, запрещающий размещать рекламу в соцсетях иноагентов. По словам одного из его авторов депутата Антона Горелкина, запрет коснется компаний с государственным участием, так как недопустимо тратить бюджетные деньги на рекламные контракты с теми, кто находится под иностранным влиянием. Он привел данные из Единого реестра интернет-рекламы, из которых следует, что за прошлый год российские бренды потратили на рекламу у иноагентов 133 миллиона рублей, а получателями этих денег стали 15 лиц.
Внести законопроект в Госдуму планируется до конца весенней сессии.
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