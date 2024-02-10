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"Калашников" в два раза увеличит выпуск ракет "Вихрь-1" и "Стрела"
"Калашников" в два раза увеличит выпуск ракет "Вихрь-1" и "Стрела" - РИА Новости, 10.02.2024
"Калашников" в два раза увеличит выпуск ракет "Вихрь-1" и "Стрела"
Концерн "Калашников" увеличит выпуск управляемых ракет "Вихрь-1", снарядов "Китолов-2" и зенитных ракет "Стрела" в два раза, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:05
2024-02-10T08:05
2024-02-10T10:34
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" увеличит выпуск управляемых ракет "Вихрь-1", снарядов "Китолов-2" и зенитных ракет "Стрела" в два раза, сообщили в Минобороны РФ. Глава министерства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников". "Главе российского военного ведомства доложили, что... благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возрастет в 2 раза", - говорится в сообщении. Министр акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет. "Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240130/shoygu-1924370172.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
"Калашников" в два раза увеличит выпуск ракет "Вихрь-1" и "Стрела"
МО: концерн "Калашников" в два раза увеличит выпуск ракет "Вихрь-1" и "Стрела"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" увеличит выпуск управляемых ракет "Вихрь-1", снарядов "Китолов-2" и зенитных ракет "Стрела" в два раза, сообщили в Минобороны РФ.
Глава министерства Сергей Шойгу
в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников".
«
"Главе российского военного ведомства доложили, что... благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возрастет в 2 раза", - говорится в сообщении.
Министр акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет.
"Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", - подчеркнул Шойгу.
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"