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Китайский посол ответил на вопрос о встрече Путина с Си Цзиньпином
Китайский посол ответил на вопрос о встрече Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.02.2024
Китайский посол ответил на вопрос о встрече Путина с Си Цзиньпином
Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Китае в нынешнем году, также планируется, что лидеры двух стран смогут провести несколько встреч в течение... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:56
2024-02-10T10:56
2024-02-10T22:32
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Китае в нынешнем году, также планируется, что лидеры двух стран смогут провести несколько встреч в течение года, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Конечно, несколько раз", — сказал посол, отвечая на вопрос, готовится ли в нынешнем году встреча Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. "Визит Путина в Китай (в этом году. — Прим. ред.) обязательно состоится. Да, его ждут", — добавил китайский посол, отвечая на вопрос о планах визита в 2024 году.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Китайский посол ответил на вопрос о встрече Путина с Си Цзиньпином
Посол Чжан Ханьхуэй: Путина ждут в Китае с визитом в 2024 году
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Китае в нынешнем году, также планируется, что лидеры двух стран смогут провести несколько встреч в течение года, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Конечно, несколько раз", — сказал посол, отвечая на вопрос, готовится ли в нынешнем году встреча Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
"Визит Путина в Китай (в этом году. — Прим. ред.) обязательно состоится. Да, его ждут", — добавил китайский посол, отвечая на вопрос о планах визита в 2024 году.
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